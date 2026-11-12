속초 대포항, 국가 거점어항 최종 선정…국비 465억 원 지원

▲ 대포항 국가 거점어항 조성 기본계획

강원 속초시 대포항이 정부의 국가 거점어항 조성사업 공모에서 최종 선정돼 국비 465억 원을 지원받게 됐습니다.대포항은 이를 계기로 수산물 유통과 해양관광 기능을 결합한 동해안의 복합 거점어항으로 탈바꿈할 전망입니다.강원특별자치도에 따르면 대포항은 해양수산부가 주관한 국가 거점어항 조성사업 최종 평가에서 전국 11개 신청항 중 1위를 차지했습니다.지난 7월 서면·현장 평가에서 대포항과 충남 당진 장고항, 전남 진도 서망항 등 3곳이 예비 대상항으로 선정됐으며, 최종 평가에서 대포항이 최고 점수를 받았습니다.특히 대포항은 예비 대상항 3곳 중 유일하게 올해 관련 예산을 확보해 곧바로 설계에 착수할 예정입니다.사업에는 국비 465억 원과 지방비 388억 원, 민간자본 97억 원 등 총 950억 원이 투입됩니다.이번 사업은 속초시 개청 이래 단일사업 기준 최대 규모의 국비를 투입하는 사업입니다.주요 사업은 수산물 산지거점 유통센터(FPC) 건립, 저온·친환경 위판시설 및 냉장·냉동 유통체계 구축, 어선 접안시설 확충, 친수공간과 관광 편의시설 조성 등입니다.산지거점 유통센터는 수산물의 유통·가공 기반을 강화해 신선도와 상품 경쟁력을 높이는 기능을 합니다.웨이브파크는 대포항과 외옹치항을 잇는 해안 보행 공간으로 관광객의 체류와 주변 상권 이용을 유도합니다.별도 공모사업인 100억 원 규모의 '청년 바다마을' 조성사업도 연계합니다.청년 임대주택과 주민공동시설을 짓고 어업 기술 전수와 일자리 지원에 나설 계획입니다.올해부터 내년까지 실시설계를 거쳐 2027∼2031년 공사를 추진할 계획입니다.도는 대포항을 수산물 생산·유통과 관광 기능을 갖춘 동해안의 해양경제 거점으로 육성할 방침입니다.우상호 도지사는 "전국 11개 신청항 중 대포항이 전국 최고점수로 1순위에 선정된 것은 강원도의 해양수산 역량과 대포항의 미래가치를 정부가 안정한 결과"라며 "950억 원 규모의 사업을 속도감 있게 추진해 대포항의 산업 경쟁력을 높이고 수산업과 관광이 동반 성장하는 해양경제 거점으로 완성하겠다"고 말했습니다.이병선 속초시장은 "속초시민 여러분이 만들어낸 개청 이래 최대 규모의 공모 선정"이라며 "대포항과 속초의 새로운 미래를 힘차게 열겠다"고 밝혔습니다.이영철 대포어촌계장은 "어업인 모두가 환영하고 있다"며 "어업환경이 개선되고 대포항이 더욱 발전하는 계기가 되길 바란다"고 말했습니다.(사진=강원도 제공, 연합뉴스)