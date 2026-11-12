'불륜 스캔들' 젠슨 황 해임 위기…이사회, 거취 논의 중

<앵커>



엔비디아 이사회가 긴급회의를 열고 스파이로 의심되는 여성과 불륜을 시인한 젠슨 황 CEO의 해임과 관련한 논의를 하고 있습니다. 이르면 몇 시간 안에 결론이 날 수도 있는데, 젠슨 황이 전격 해임될 경우 전 세계적인 파장이 예상됩니다.



김영아 기자입니다.



<기자>



엔비디아 이사회가 현지시간 11일 저녁 긴급회의를 소집했습니다.



중국 스파이 의혹을 받고 있는 여성과 불륜을 시인한 젠슨 황 CEO의 거취를 논의하기 위해서입니다.



화상으로 열린 회의는 몇 시간째 진행 중인데 아직 자세한 논의 내용은 알려지지 않았습니다.



이사회 소집에 앞서 미국 월스트리트저널은 엔비디아가 젠슨 황 CEO의 해임을 준비하고 있다고 보도했습니다.



젠슨 황은 불륜 상대자였던 앨리스 황을 통해 엔비디아의 초고성능 AI 칩과 장비가 수출이 금지된 중국에 우회 유출됐다는 의혹이 불거진 상태입니다.



엔비디아는 독립 이사위원회를 구성해 조사에 나서면서도, 젠슨 황의 거취에 관해서는 신중한 입장을 보여 왔습니다.



이런 가운데 오늘 뉴욕타임스가 젠슨 황이 엔비디아의 여성 임원과도 또 다른 혼외 관계를 맺어왔다고 보도했습니다.



추가 불륜 의혹까지 불거지자 이사회가 젠슨 황 해임을 추진하는 쪽으로 입장을 바꾼 것으로 보입니다.



엔비디아는 다른 미국 기업들과 마찬가지로 사내의 부적절한 관계를 금지하는 강령을 두고 있고, 이런 행위에 대한 제보가 접수되면 즉시 조사에 착수하도록 규정하고 있습니다.



다만 본격적인 조사 전에 황 CEO를 자리에서 물러나게 하는 것은 조사의 독립성과 객관성을 확보하기 위한 목적일 가능성도 있습니다.



젠슨 황이 해임 위기라는 보도가 나오자마자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 8.6% 폭락했습니다.



젠슨 황이 독점적 리더십으로 운영해 온 엔비디아는 정해진 후계자는 물론, 후계자 선정 관련 준비도 전혀 없는 상태입니다.



"엔비디아 그 자체"로 불리던 젠슨 황이 전격 해임될 경우 엔비디아는 물론 전 세계 AI 생태계와 반도체 산업에도 큰 파장이 예상됩니다.



(영상편집 : 박선수)