젠슨 황 불륜 상대, 2년 동안 사업 목적으로 8차례 타이완 방문

▲ 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황, 젠슨 황 스캔들

중국 정보기관 연계 의혹을 받는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대인 앨리스 황(중국명 황러)이 최근 2년간 타이완을 8차례 방문한 것으로 확인됐습니다.12일 타이완 중앙통신사와 연합보 등에 따르면 타이완의 중국 본토 담당기구인 대륙위원회의 추추이정 주임위원(장관급)은 이날 입법원(국회)에서 "앨리스 황은 2024년 3차례, 2025년 5차례 등 모두 8차례 타이완에 입국했다"며 "올해는 입국 기록이 없다"고 밝혔습니다.추 주임위원은 앨리스 황이 중국 본토 출신이지만 홍콩 주민 신분이었고, 사업 목적으로 타이완을 방문했다고 설명했습니다.이어 앨리스 황이 국가이익이나 공공안전 등을 해칠 우려가 있는 인물의 입국을 제한하는 규정에 해당할 가능성이 있다며 향후 타이완 방문을 신청하면 관련 기록에 별도로 표시해 법률에 따라 입국을 통제하겠다고 밝혔습니다.추 주임위원은 또 "중국 본토와 홍콩·마카오 주민의 타이완 방문 신청 가운데 의심스러운 사례는 심사를 강화할 것"이라며 "안보상 우려가 있으면 입국을 허가하지 않겠다"고 강조했습니다.이날 입법원에서는 미국 정부가 2024년 타이완 당국에 앨리스 황의 방문 동향을 감시하도록 권고했다는 미국 언론 보도와 관련한 질의도 나왔습니다.이에 추 주임위원은 "대륙위원회는 미국 측의 정보 제공 여부를 알지 못한다"며 "앨리스 황의 입국 과정에서 심사 기준을 완화한 사실도 없다"고 밝혔습니다.앞서 린훙언 타이완 이민서장은 전날 앨리스 황이 홍콩 여권으로 타이완을 드나든 사실과 관련해 출입국 기록을 이미 파악하고 있었다고 밝혔습니다.류스팡 타이완 내정부장도 앨리스 황이 현재 타이완 밖에 있으며 이미 입출국 허가증을 취소했다고 설명했습니다.