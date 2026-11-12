2026 AI 콘텐츠 페스티벌 개최…AI 시대 콘텐츠 산업 미래 논의

▲ AI 콘텐츠 페스티벌 특별 대담 현장

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문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주최하는 'AI 콘텐츠 페스티벌 2026'이 12일부터 사흘간 서울 코엑스 더플라츠에서 진행됩니다.인공지능을 활용한 콘텐츠의 산업 동향과 창작 현장의 변화를 살펴보고, 관람객이 다양한 작품과 기술을 직접 경험하는 자리입니다.특별 대담에 나선 고삼석 동국대학교 첨단융합대학 석좌교수는 "AI가 콘텐츠 산업을 재편하는 대전환의 시대를 맞고 있다"며 "누가 새로운 시장의 승자가 될 것인지 고민해야 한다"고 말했습니다.고 교수는 "이제 개인도 AI를 활용해 콘텐츠를 제작하고 글로벌 소비자와 연결될 수 있으며, 소비자는 콘텐츠를 감상하는 것을 넘어 새로운 트렌드를 만들고 이를 실제 구매와 비즈니스로 연결하고 있다"고 덧붙였습니다.대담에 함께 참여한 김난도 서울대 명예교수는 "AI가 인터넷과 스마트폰처럼 일상적인 범용재, 이른바 '공기가 된 AI'로 자리 잡고 있다"고 말했습니다.특히 "과거 방송권·판권·광고 중심이었던 콘텐츠 수익구조가 이제는 글로벌 소비의 검색창이자 쇼윈도로 기능하면서 IP와 브랜드 협업, 콘텐츠와 커머스의 결합으로 확장되고 있다"고 분석했습니다.고 교수는 대담을 마무리하며 AI 시대 콘텐츠 산업의 경쟁력은 인간의 창의성과 안목, 소비자의 신뢰를 바탕으로 새로운 가치를 제공하는 데 있다고 강조했습니다.또한 콘텐츠의 발견과 소비, 참여와 구매가 연결되는 시장 변화에 기업들이 민첩하게 대응해야 한다고 지적했습니다.특히 지속 가능한 성장을 위해서는 기술과 인간, 창작자와 기업, 플랫폼과 소비자가 함께 발전하는 '공진화 생태계' 구축이 중요하다고 역설했습니다.'AI 콘텐츠 페스티벌 2026'는 투자·협업을 위한 사업화 프로그램을 신설하고, 강연·토론회 운영 기간을 지난해 이틀에서 사흘로 확대하는 등 콘텐츠 기업과 창작자, 일반 관람객을 위한 맞춤 프로그램을 선보입니다.김윤지 콘진원 원장은 "지금 콘텐츠사업은 AI와 함께 새로운 창작의 시대를 맞고 있다. 창작자는 어떤 새로운 도전을 할 수 있을지, 기업은 어떤 협력으로 새로운 시장을 열어갈지, 그리고 관객에게는 어떤 새로운 즐거움을 전할 수 있을지 함께 고민해야 할 때"라면서 "이번 페스티벌은 바로 이러한 가능성을 직접 경험하고, 함께 답을 찾아가는 자리다. 'AI, 콘텐츠를 리드하다 즐거움을 피드하다'라는 슬로건 아래, 창작가와 기업의 다양한 성과를 공유하고, 누구나 AI 콘텐츠를 경험하고 직접 만들어볼 수 있을 것"이라고 말했습니다.