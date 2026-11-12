"한국인 자녀인데도"…국적 취득 절차 중 '돌봄·의료 공백' 해소해야

▲ '국적 취득 절차 진행 중 아동의 보육·의료 접근성 보장을 위한 국회 토론회'

한국인 자녀지만 혼인 관계 밖에서 태어나 한국 국적을 얻기까지, 아이들이 돌봄과 의료 사각지대에 놓인다는 지적이 나왔습니다.세이브더칠드런은 더불어민주당 권칠승 의원실과 사단법인 온율, 전국이주여성쉼터협의회와 함께 오늘(12일) 여의도 국회의원회관에서 '국적 취득 절차 진행 중 아동의 보육·의료 접근성 보장을 위한 국회 토론회'를 개최했습니다.세이브더칠드런과 전국이주여성쉼터협의회는 전국 33개 폭력피해 이주여성 보호시설을 공동 조사했는데, 지난 2024년부터 3년간 시설에서 보호한 아동 14명 가운데 국적 취득 절차가 진행 중인 8명 모두 영유아 건강검진을 받지 못했거나 누락, 지연된 것으로 나타났습니다.필수예방접종은 받았지만 생후 16개월까지 영유아건강검진은 받지 못한 경우도 있었고, 사회보장 전산관리번호가 있어도 의료기관에서 이용하기 어려웠던 것으로 파악됐습니다.친부 사망으로 가족관계 확인과 국적 취득에 어려움을 겪은 한 아동은 4살 때 폐렴으로 입원했었지만, 건강보험 지원을 받지 못해 입원비 등 높은 의료비를 부담해야만 했습니다.전민경 변호사는 오늘 토론회에서 "아동의 권리는 국적 취득 이후에 발생하는 권리가 아니지만, 우리나라 사회보장제도는 국적이나 주민등록 중심으로 설계돼 있다"라며 국민건강보험법·영유아보육법·출입국관리법 개정을 제안했습니다.종합토론에서는 보호자의 양육 요건을 고려한 돌봄 지원, 행정 절차 안내와 통역 지원 강화 등의 필요성이 논의됐습니다.정태영 세이브더칠드런 총장은 "국적 취득 절차를 이유로 필요한 돌봄과 치료가 미뤄져서는 안 된다"라며 "현장의 목소리를 관련 법·제도의 실질적인 개선으로 연결해 나가겠다"라고 말했습니다.(사진=세이브더칠드런 제공, 연합뉴스)