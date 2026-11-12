[자막뉴스] "김건희, 검사 윤석열에 성상납" 발언한 김용민…항소심도 벌금 700만 원

김건희 여사의 성상납 의혹 등을 제기한 혐의로 기소된 '나는 꼼수다' 출신 시사평론가 김용민 씨가 항소심에서도 벌금형을 선고받았습니다.



수원고법 형사3부(조효정 고법판사)는 오늘(12일) 김 씨의 공직선거법 위반 및 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 혐의 항소심에서 검사와 김 씨의 항소를 모두 기각하고 원심이 선고한 벌금 700만 원을 유지했습니다.



김 씨는 제20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 3월, 자신의 페이스북에 "이재명의 경쟁자 윤석열은 검사로 있으면서 이런저런 선물을 받아 챙기고 수사 편의를 봐주는 대가로 김건희로부터 성상납을 받은 점이 강력하게 의심된다"는 내용의 글을 게시해 피해자들의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



김 씨는 재판 과정에서 문제의 글은 직접 작성한 것이 아니고, 평소 SNS 관리는 직원 등이 담당하는 경우가 많아 작성자를 특정할 수 없다는 취지로 무죄를 주장했습니다.



하지만, 항소심 재판부는 논란 당시 김 씨가 자신이 게시한 글이 아니라고 대응하지 않은 점 등을 근거로 직접 작성한 사실이 인정된다고 판단했습니다.



재판부는 이어 사실을 적시한 게 아니라 단순 의견 표명이라는 주장도 표현 방식 등을 고려할 때 받아들일 수 없다고 판시했습니다.



앞서 1심 재판부는 김 씨가 올린 게시글 내용이 명백한 허위 사실이며 선거를 앞두고 비방 목적으로 글을 올려 선거의 공정성을 해칠 우려가 크다고 판단했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)