북 해커와 도박사이트 만들어 국내 유통한 일당 실형

▲ 북한 해커 (자료화면)

북한 해커와 접촉해 불법 도박사이트를 만들고 국내에 유통한 일당에게 실형이 선고됐습니다.서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사)는 오늘(12일) 국가보안법 위반, 도박공간개설 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 4년과 자격정지 4년을 선고했습니다.함께 기소된 2명에게는 각 징역 3년과 자격정지 3년, 징역 3년이 선고됐습니다.A 씨 등은 앞서 같은 혐의로 기소돼 올해 9월 징역 5년과 자격정지 5년 확정판결을 받은 총책 김 모 씨의 공범으로 지목돼 재판에 넘겨졌습니다.김 씨는 2022∼2024년 중국에서 북한 군수공업부 산하 313총국(옛 조선컴퓨터센터) 및 정찰총국 제5국(해외정보국·옛 35호실) 소속 해커와 접촉해 불법 도박사이트 16개(도메인 71개)를 만들고, 이를 국내 도박사이트 운영자들에게 판매한 혐의로 기소돼 유죄가 인정됐습니다.김 씨는 이런 식으로 총 235억여 원을 벌어들여 30% 정도인 70억 원 이상을 북한 해커에게 전달한 것으로 파악됐습니다.A 씨 등은 도박사이트 국내 유통을 도와달라는 김 씨의 부탁을 받고 범행에 가담한 것으로 조사됐습니다.김 씨의 친동생인 A 씨는 접촉하던 개발자들이 북한 해커인지 몰랐다고 주장했으나 받아들여지지 않았습니다.재판부는 A 씨가 참여한 텔레그램 대화방에서 북한말이 사용된 점 등을 고려하면 북한 해커임을 인식했다고 판단해 혐의를 유죄로 인정했습니다.양형과 관련해선 "이 사건으로 대한민국의 존립·안전이나 자유민주적 기본 질서에 실질적 해악을 끼칠 위험성이 발생했고, 온라인 도박 관련 범행에 따른 사회적 피해가 큰 점을 고려하면 피고인들의 죄책이 무겁다"고 질타했습니다.