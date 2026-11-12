한국 야구, APBC 첫 경기서 9회 결승타 맞고 호주에 재역전패

▲ 한국 야구대표팀의 국민의례

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한국 야구대표팀이 아시아 4개국 유망주들의 경연 첫 경기에서 재역전패를 당했습니다.최원호 감독이 이끄는 대표팀은 12일 일본 도쿄의 도쿄돔에서 막을 올린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 풀리그 1차전에서 호주에 8대 7로 졌습니다.0대 4로 끌려가던 6회말 6점을 뽑아 뒤집었지만, 8회와 9회에 4점을 주고 무릎 꿇었습니다.올해 KBO리그에서 9승 3패, 평균자책점 3.56을 올린 우완 김민준(SSG 랜더스)을 선발 투수로 기용한 한국은 1회 석 점을 줬습니다.징검다리로 볼넷을 허용한 김민준은 왼손 타자 블레이크 캐빌에게 포크볼을 던졌다가 우중간 펜스를 넘어가는 3점 홈런을 맞았습니다.0대 3으로 끌려가던 3회 원아웃 1, 2루에서는 왼손 구원 조동욱(한화 이글스)이 크리스 버크에게 우전 적시타를 맞아 1점을 더 줬습니다.김주원(NC 다이노스·유격수)-김도영(KIA 타이거즈·3루수)-안현민(kt wiz·지명 타자)-한동희(롯데 자이언츠·1루수)-문현빈(한화·우익수)-김휘집(NC·2루수)-박재현(KIA·중견수)-조형우(SSG·포수)-김민석(두산 베어스·좌익수) 순으로 나선 한국 타선은 2회 투아웃 후 김휘집의 우측 펜스를 때리는 2루타로 침묵을 깼습니다.4회에는 원아웃 후 안현민이 중전 안타로 출루했지만, 한동희가 병살타로 찬스를 살리지 못했습니다.최원호 감독은 0대 4로 뒤지던 6회말 선두 조형우 타석 때 대타 김지찬(삼성 라이온즈)을 투입해 돌파구를 모색했습니다.김지찬은 좌선상을 타고 흐르는 2루타로 기대에 부응했습니다.원아웃 후 김주원이 호주 좌완 구원 쿠퍼 모건을 두들겨 왼쪽 펜스를 훌쩍 넘어 상단에 떨어지는 큼지막한 추격의 투런포를 터뜨렸습니다.이어 3연속 볼넷으로 엮은 투아웃 만루에서 김휘집이 오른쪽 펜스 상단을 때리는 싹쓸이 2루타를 날려 한국은 5대 4로 역전했습니다.김휘집은 곧이어 터진 박재현의 우전 적시타 때 절묘한 슬라이딩으로 홈을 파 6대 4로 점수를 벌렸습니다.그러나 박정민(롯데)이 8회 클레이턴 캠벨에게 좌중간 투런 홈런을 내줘 6대 6 동점을 허용했습니다.김휘집이 캐빌의 타구를 제대로 잡지 못해 실책한 게 빌미가 됐습니다.9회에는 최준용(롯데)이 원아웃 1루에서 4번 타자 버크에게 우중간 2루타를 맞고 결승점을 줬습니다.계속된 투아웃 2루에서 맥스 더링턴이 우중간으로 1타점 2루타를 날려 쐐기를 박았습니다.대표팀은 9회 원아웃 2, 3루 마지막 찬스에서 김도영의 희생플라이로 1점을 만회하는 데 그쳤습니다.김주원과 김휘집이 장타 두 방씩 터뜨리며 분전했습니다.홈런왕 김도영은 4타수 무안타에 그쳤습니다.우리 투수 중에서는 4회 세 번째 투수로 등판해 2⅔이닝 동안 삼진 5개를 솎아내며 1피안타 무실점으로 역투한 좌완 김건우(SSG)가 돋보였습니다.대표팀은 13일 오후 7시 같은 장소에서 일본과 2차전을 벌입니다.이 대회에는 한국, 일본, 타이완, 호주 24세 이하 또는 프로 입단 3년 차 이하 선수와 29세 이하 와일드카드 최대 3명을 합쳐 팀당 28명이 출전합니다.풀리그 성적을 바탕으로 1, 2위가 15일 결승전을 치르고, 3, 4위는 3위 결정전을 벌입니다.우승국은 상금 3천만 엔(약 2억 5천만 원), 준우승국은 1천만 엔(8천300만 원)을 받습니다.(사진=AP, 연합뉴스)