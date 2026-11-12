[에디터픽] '달서구 상징' 싹 말라죽었다.."30억 쏟아부은 결과가 이것?"

대구 앞산 자락에 들어설 예정이던 '별빛천체과학관'.



국·시비 75억 원을 지원받고 구청 돈 124억 원을 들여 학생들을 위한 관측 시설을 만든다는 계획이었습니다.



설계비로만 이미 7억 원을 썼지만, 구청장이 바뀌면서 사업이 모두 중단됐습니다.



김용판 구청장은 "무분별한 공모사업은 국·시비 예산을 따내도 결국 인건비, 유지비가 구청 부담으로 돌아온다"며 "바위정원, 분수대와 선사시대 장식 육교 등이 재정 부담만 키웠다"고 지적했습니다.



이 사업들을 추진했던 이태훈 전 구청장은 "종합행정에 불필요한 사업이 어디 있냐"며, "치열한 경쟁으로 외부 재원을 확보해 구청 돈을 적게 쓰고 공공시설을 확충했다"며 반발하고 있습니다.



[전형서/TBC 기자 : 한쪽은 앞으로 들어갈 돈을, 다른 쪽은 이미 확보한 돈을 강조합니다. 모두 타당한 이야기로 들리지만, 중요한 것을 놓치고 있습니다. 주민 세금을 써야 할 곳에 쓰고 있냐는 겁니다.]



대구 송현공원, 애써 심은 편백나무들이 말라죽었습니다.



살아남은 나무는 한두 그루뿐, 죽은 것들은 덩이채 뽑혀 버려졌습니다.



'달서구 상징'인 편백나무를 심겠다며 5년 동안 30억 원 넘게 쏟아부은 결과가 이렇습니다.



대구 월배노인종합복지관, 당초 예상과 달리 개관 한 달 만에 주민 7천900명이 몰렸습니다.



복지관 운영비도 크게 늘어났는데, 뒤늦게 추경을 통해서야 5천만 원을 겨우 확보했습니다.



편백나무 식재 사업에 들어갈 예산, 처음부터 노인복지관이 받았더라면 어땠을까?



하지만 구 단위 재정 집행은 주민 수요가 아닌 단체장이 누가 되느냐에 따라 좌우되고 있습니다.



[조광현/대구경실련 사무처장 : 제일 큰 건 유권자라고 생각합니다. 제도 만들어 봤자 시민들도 관심도 없으면 반복되기 때문에, 요구하고, 참여하고, 지켜보고, 문제가 있을 때는 이제 문제가 있다고 해야….]



이 부서냐 저 부서냐, 국비냐 지방비냐를 따질 게 아니라 주민에게 필요한 게 무엇인가를 먼저 생각하는 행정 커져 가는 복지비 부담 속에 세금이 적재적소에 닿을 수 있도록 기초지자체가 고민해야 합니다.



구청장 바뀌자 사업 '중단'…대구 달서구서 '전현직 충돌' (2026.11.12 12시뉴스)



(취재 : TBC 전형서, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 박종영 TBC, CG : 김세윤 TBC, 제작 : 디지털뉴스부)