젠슨 황·트럼프 정조준…미 민주, 정부에 엔비디아 정보 보존 요구

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO와 도널드 트럼프 미국 대통령

미국 민주당이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 의혹과 관련한 모든 자료를 보존할 것을 미국 정부에 요구해 내년 새 의회에서 시작될 고강도 조사를 예고했습니다.현지시간 11일 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 엘리자베스 워런(매사추세츠), 크리스 쿤스(델라웨어·이상 민주) 상원의원은 하워드 러트닉 상무부 장관, 마코 루비오 국무부 장관, 스티븐 밀러 백악관 비서실장에게 이런 주문을 담은 서한을 보냈습니다.이들 의원은 황 CEO가 연루된 중국의 정보수집 공작에 대한 안보·정보 문건, 도널드 트럼프 미국 대통령과 황 CEO의 접촉을 비롯한 정부와 엔비디아의 통신 내역, 반도체 수출통제와 관련된 문서를 하나도 빠짐없이 보존하라고 지시하고 오는 17일까지 확인을 요구했습니다.워런, 쿤스 의원은 서한에서 "기술통제를 효과적으로 이행하고 국가안보를 수호할 연방정부의 역량과 관련해 심대한 우려가 제기된다"고 적었습니다.의회에서 정보를 보존하라고 정부에 서한을 보내는 사례는 공식적인 의회 조사의 예비 절차인 경우가 많습니다.민주당은 이달 3일 중간선거에서 공화당에 참패를 안기며 연방 상·하원의 다수당 지위를 확보해 의회 운영의 주도권을 틀어쥐었습니다.내년 1월 초 민주당이 장악한 새 의회가 열리면 엔비디아와 연계된 국가안보 위협, 정경유착 의혹에 조사가 급물살을 탈 것으로 관측됩니다.워런, 쿤스 의원은 새 의회에서 각각 은행위원장, 외교위원장을 맡아 기술통제, 국가안보에 영향을 미치는 조사와 입법을 감독합니다.황 CEO는 중국의 간첩으로 의심되는 중국인 여성 앨리스 황(황러)과 연인으로 지내면서 국가안보를 위태롭게 했다는 의혹을 삽니다.황러는 다수 제3국에서 유령기업들을 통해 엔비디아의 첨단 반도체를 대량으로 수입해 중국이 미국의 수출통제를 뚫고 인공지능(AI) 산업 육성에 필수적인 부품을 공급받도록 도왔다는 정황이 포착됐습니다.황 CEO는 자사의 영업비밀이나 트럼프 행정부의 국가기밀을 내연녀 황러를 통해 중국에 유출했을 가능성이 있다는 의심도 받습니다.트럼프 대통령은 황 CEO와 황러의 불륜과 국가안보 우려를 인지하고도 황 CEO와의 친분 때문에 묵살한 정황 때문에 함께 도마 위에 올랐습니다.민주당은 엔비디아뿐만 아니라 트럼프 행정부와 가까운 관계를 유지해온 기업, 단체들에 대한 자료 보존도 요청한 것으로 전해졌습니다.이는 황 CEO의 스캔들뿐만 아니라 트럼프 대통령과 다른 기업인들 전반에 걸쳐 공식적인 정경유착 조사가 단행될 것임을 시사합니다.미국 의회에서는 민주당뿐만 아니라 여당인 공화당도 엔비디아 의혹에 대한 강도 높은 조사를 촉구하고 있습니다.브라이언 매스트(플로리다) 하원 외교위원장 등 공화당 하원의원은 황 CEO를 다음 주 의회로 불러 사태 경위를 캐물을 예정입니다.마이클 바움가트너(워싱턴·공화) 하원의원은 "중국에서 젠슨 황이 오토바이 재킷 때문에 '검정 재킷'으로 불리는데 줄무늬 죄수복으로 갈아입지 않게 되기를, 내연녀가 중국 간첩이라는 점이 미국 간첩법과 수출통제법 위반으로 귀결되지 않기를 진심으로 기원한다"고 말했습니다.