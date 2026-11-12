[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 전병서 중국경제금융연구소장
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● 이슈대담
전병서 / 중국경제금융연구소장
"젠슨 황 후임 대안 없어…해임 가능성 낮아"
"'젠슨 황 스캔들' 공작 계획 없이 이해하기 어려워"
"'10조 원' AI칩 일부 해외 데이터센터 짓는데 포함된 듯"
"트럼프, 알래스카서 젠슨 황 사건 이미 알았을 것"
"미국 규정 허점 뚫은 것이지 법 위반 아냐"
"이번 사태로 미중 관계 부정적 영향 없을 것"
"미중 정상회담서 '젠슨 황 사태' 의제 테이블에 없을 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈대담] 중국 반입된 '10조 원' 엔비디아 AI칩의 행방은?…'젠슨 황 사태' 트럼프는 왜 알고도 모른 척 했을까
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