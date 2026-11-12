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[민심어때] '서울 34%' TK 다음으로 낮은 지지율…이 대통령 'SNS 소통' '조작기소 특검법' 여론은?

이혜미 기자
작성 2026.11.12 16:07 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 배종찬 인사이트케이 연구소장, 김봉신 메타보이스 대표
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● 민심어때

배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"조작기소 특검 이슈 때문에 상황 안 좋아"
"부동산 문제 때문…'서울 34%' 유지되면 안 돼"
"인천·경기, 서울 '범람 효과'로 어려워지는 중" 

김봉신 / 메타보이스 대표
"저소득층·지방·고령자, 대통령 긍정률 재평가"
"국힘, '부동산 문제' 목소리 유지하면 지지도 상승할 것"
"여당, 조작기소 특검법 관련 대국민 홍보 많이 해야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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