특검, '보안점검 문서 허위작성' 중앙선관위·용역업체 압수수색

▲ 중앙선관위

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 선관위가 '보안 실태 점검 문서'를 허위로 작성한 정황을 파악해 압수수색에 나섰습니다.특검팀은 오늘(12일) 오전 9시 10분부터 중앙선거관리위원회 서버와 정보보안 관련 부서, 관련 용역업체 2곳을 압수수색하고 있다고 밝혔습니다.압수수색 영장에는 허위공문서 작성과 행사 등 혐의가 적시됐습니다.특검팀은 중앙선관위의 보안실태 부실 점검 의혹을 수사하고 있습니다.보안 취약점 유무 등을 제대로 점검하지 않았음에도 철저히 점검한 것처럼 문서를 작성한 정황을 포착해 이를 확인하기 위해 강제수사에 나선 겁니다.압수수색에는 검사 2명, 포렌식 수사관 6명 등 총 25명이 동원됐습니다.특검팀 관계자는 "선거 관련 정보보안 시설의 보안 실태를 감추려는 행위는 선거관리의 안전성에 대한 국민의 신뢰를 훼손할 수 있는 위중한 사안"이라며 "그 경위는 물론 배후의 관여까지 철저히 수사해 관련 의혹이 남지 않도록 규명하겠다"고 말했습니다.