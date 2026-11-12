"에이티니가 우리의 원동력"…'컴백' 에이티즈, 쉼 없이 달리는 이유

그룹 에이티즈가 쉼 없는 컴백 행보를 이어갈 수 있는 원동력으로 팬덤 '에이티니'를 꼽았다.



12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.



이날 윤호는 멤버 이탈 없이 데뷔 8주년을 맞이하고 1년에 3번 컴백할 정도로 꾸준히 활동하는 비결에 대해 "데뷔 때부터 쉴 새 없이 다양한 시도를 하며 달려오다 보니 어느덧 8주년을 맞아 미니 15집까지 내게 됐다"고 소회를 밝혔다.



이어 "멤버들과의 탄탄한 팀워크 속에 지난번 재계약을 맺었고, '배드(BAD)'란 곡으로 큰 사랑을 받았다"며 "이 모든 게 에이티니가 큰 사랑을 주신 덕분이다. 받은 사랑에 보답하고 멋진 모습을 보여드리고 싶은 마음과 팬들의 응원이 만드는 선순환이 아닌가 싶다. 에이티니가 저희의 원동력이자 열심히 활동할 수 있는 힘"이라며 팬들을 향한 각별한 애정을 드러냈다.



실제로 에이티즈는 정규 2집과 미니 11집, 14집을 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 정상에 올리며 통산 세 번째 1위를 달성했다. 특히 9개 앨범 연속 '빌보드 200' TOP10에 진입하며 2020년대 K팝 그룹 최다 진입이라는 진기록을 세웠다. 지난 6월 발매한 미니 14집은 초동 판매량 188만 장을 돌파하며 통산 일곱 번째 밀리언셀러를 기록했다.



'중소돌의 기적'을 써 내려온 선배로서 후배 아이돌들을 향한 진심 어린 조언도 건넸다. 우영은 "사람마다의 속도는 다르다고 생각한다"며 "제가 제일 좋아하는 말이 '서두르지 말되 포기하지 말자'인데, 포기하지 않고 끝없이 노력하면 반드시 될 것"이라고 격려했다. 이어 "중소돌 후배분들 파이팅이다. 저희 에이티즈도 할 수 있었기 때문에 누구든 할 수 있다"며 따뜻한 응원을 보냈다.



한편, 선공개곡 'Drip(드립)'과 한계 돌파의 포부를 담은 타이틀곡 'UP(업)' 등 총 5곡이 수록된 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'은 오는 13일 금요일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)