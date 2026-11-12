젠슨 황 쫓겨나면 AI산업 대혼란…순환거래 위축에 규제 강화 우려

▲ 젠슨 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이까지 연루된 잇단 불륜 의혹으로 해임 위기에 몰리면서 엔비디아는 물론 인공지능(AI) 산업 전반에까지 큰 파장이 예상됩니다.엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 전 세계 AI 칩 시장을 사실상 독점하다시피 하는 상황에서 33년간 회사를 이끌어온 절대적 존재인 CEO가 갑자기 사라지면 AI 생태계 전반의 동력 상실과 지각 변동이 불가피할 것으로 보입니다.황 CEO가 없더라도 엔비디아는 계속 GPU를 생산하겠지만, 1993년 창업 이래 33년간 경영을 도맡아온 그의 부재 속에서도 회사가 산업 전체를 계속 주도할 수 있을지는 미지수입니다.코로나19 팬데믹 이후 비트코인 채굴 열풍이 식으면서 한때 위기에 처했던 엔비디아의 새로운 전략 방향을 AI 가속기로 본격화한 것은 황 CEO의 경영 능력과 비전을 잘 보여주는 대표적인 사례로 알려져 있습니다.이후에도 그는 단순히 GPU 개발을 이어가는 데 그치지 않고 AI 에이전트 시대를 위한 데이터센터용 중앙처리장치(CPU)와 개방형(오픈소스) AI 모델, 자율주행 플랫폼, 로봇 플랫폼 등을 연이어 선보이면서 엔비디아가 AI 업계 주도권을 유지하는 데 결정적인 역할을 해왔습니다.특히 그는 뚜렷한 2인자나 후계자 없이 임원 약 60명으로부터 매일 직보를 받으면서 중요한 의사결정을 사실상 독점해왔습니다.황 CEO의 전기를 쓴 작가 스티븐 위트는 미 CNBC 방송에 "젠슨이 없는 엔비디아가 어떤 가치가 있을지 알 수 없다"며 "엔비디아는 곧 젠슨 황"이라고 지적한 바 있습니다.투자은행 번스틴의 스테이시 라스곤 선임 분석가도 "엔비디아는 평범한 회사가 아니며 젠슨도 평범한 CEO가 아니다"라며 "그는 엔비디아 그 자체"라고 평가했습니다.앞서 브래드 가스트워스 써큘러테크놀로지 글로벌 연구총괄은 황 CEO가 개인 최대 지분인 3.56%를 보유했기 때문에 승계 과정에서 막대한 영향력을 행사할 것이라고 관측한 바 있습니다.엔비디아는 AI 업계에 반도체만 공급한 것이 아니라, 사실상 해당 산업의 성장을 뒷받침하는 일종의 '중앙은행' 역할까지 맡은 핵심축입니다.칩 판매로 벌어들인 수익과 현금을 바탕으로 오픈AI, 앤트로픽 등 AI 개발사와 코어위브 등 네오클라우드 그룹을 비롯한 산업 전반에 대한 투자나 금융 보증에 나서 유동성을 공급하고 있습니다.이들이 이렇게 확보한 투자금으로 다시 엔비디아의 칩을 사들이니 손해 보는 장사도 아니었습니다.그러나 이와 같은 순환 거래는 산업이 성장하는 동안에는 문제가 없지만, 어딘가에서 브레이크가 걸리면 자칫 업계 전체를 수렁에 몰아넣는 뇌관이 될 수도 있다는 우려도 꾸준히 제기됐습니다.황 CEO는 '홈런'을 칠 회사에만 투자한다고 이 같은 우려를 일축했지만, 업계의 상징적인 존재로 부상한 그가 아니라 다른 사람이 회사를 이끌 때도 이와 같은 과감한 행동을 할 수 있을지는 미지수입니다.황 CEO가 불명예 퇴진할 경우 이사회는 새 경영진에 대해 엄격한 재무 감시에 나설 수밖에 없고, 이에 따라 엔비디아의 순환 거래 조치는 대폭 축소되거나 보수적으로 재조정될 가능성이 크다는 전망이 나옵니다.만약 수장이 바뀐 엔비디아가 순환 거래를 뒷받침하는 행보를 멈추게 되면 천문학적인 자본지출을 이어 나가야 하는 AI 업계는 산업 전체의 '가속기'를 잃어버릴 것이란 우려도 있습니다.다만 엔비디아와 경쟁 관계에 있는 AMD와 텐서처리장치(TPU)를 앞세운 구글 등 다른 기업들이 위기 상황에서 더욱 부상할 가능성도 제기됩니다.황 CEO는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 각별한 관계를 바탕으로 AI 규제 완화와 미국과 중국의 기술 패권 경쟁 구도에도 영향력을 발휘해 왔다는 점에서, 그의 부재는 정책 측면에서도 상당한 파장을 몰고 올 전망입니다.미국 정치권이 대중국 반도체 수출에 초당적으로 강경한 태도를 보이는 상황에서 황 CEO는 중국에 AI 반도체를 수출해 기술적으로 중국이 미국에 의존하게 만들어야 한다는 논리를 폈고, 결국 트럼프 대통령도 설득해 냈습니다.최근 앤트로픽을 비롯한 AI 업계가 개발 속도를 조절해야 한다며 규제 강화 움직임을 보였을 때도 황 CEO는 이에 반대하며 트럼프 행정부의 AI 완화 정책에 힘을 실은 바 있습니다.트럼프 대통령 쪽에서도 황 CEO를 자신의 AI 규제 완화 정책에 근거를 제공하는 핵심 조언자로 삼은 셈입니다.최근 중간선거를 통해 AI 규제 강화를 내건 민주당 정치인들이 연방 의회는 물론 주요 주정부를 장악한 상황에서 황 CEO가 힘을 잃고 퇴장할 경우 실리콘밸리의 규제 방어막이 해체 위기를 맞을 것으로 보입니다.