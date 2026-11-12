SSG, '최고 시속 157㎞' 투수 리차드슨 영입…총액 100만 달러

▲ SSG 랜더스 새 외국인 투수 라이언 리차드슨
프로야구 SSG 랜더스가 최고 시속 157㎞의 강속구를 던지는 오른손 투수 라이언 리차드슨(26)을 영입했습니다.
SSG는 리차드슨과 계약금 10만 달러, 연봉 90만 달러 등 총액 100만 달러에 계약했다고 12일 밝혔습니다.
미국 플로리다주 출신인 리차드슨은 키 188㎝, 몸무게 93㎏의 체격을 갖췄습니다.
2018년 미국프로야구 메이저리그(MLB) 신인 드래프트 2라운드 전체 47순위로 신시내티 레즈에 지명됐습니다.
2023년 신시내티에서 빅리그에 데뷔했으며, 올 시즌에는 월드시리즈 우승팀 밀워키 브루어스에서도 뛰었습니다.
MLB 통산 42경기(선발 5경기)에 등판해 58⅓이닝을 던지며 승리 없이 6패, 평균자책점 6.48을 기록했습니다.
마이너리그에선 통산 7시즌 동안 167경기(선발 102경기)에 나서 492⅓이닝을 던졌고, 평균자책점 4.53, 탈삼진 525개를 기록했습니다.
이닝당 출루허용률(WHIP)은 1.44입니다.
리차드슨은 짧고 빠른 팔 스윙에서 나오는 강속구와 투심 패스트볼, 체인지업이 주무기로, 슬라이더와 커브도 구사합니다.
54%를 웃도는 높은 땅볼 유도율이 리차드슨의 장점으로 꼽힙니다.
이를 앞세워 타자에게 유리한 홈구장 인천 SSG랜더스필드에서도 안정적인 투구를 펼칠 것으로 기대됩니다.
리차드슨은 구단을 통해 "명문 구단인 SSG에 합류해 매우 기쁘다"며 "인천 팬들에게 승리를 안겨드릴 수 있도록 비시즌 동안 철저히 준비하겠다"고 소감을 밝혔습니다.
SSG는 페드로 아빌라와도 최대 2년, 총액 310만 달러(계약금 20만 달러, 연봉 280만 달러, 옵션 10만 달러)에 재계약해 내년 외국인 선발진을 꾸렸습니다.
(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)
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