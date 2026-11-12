SSG, '최고 시속 157㎞' 투수 리차드슨 영입…총액 100만 달러

▲ SSG 랜더스 새 외국인 투수 라이언 리차드슨

프로야구 SSG 랜더스가 최고 시속 157㎞의 강속구를 던지는 오른손 투수 라이언 리차드슨(26)을 영입했습니다.SSG는 리차드슨과 계약금 10만 달러, 연봉 90만 달러 등 총액 100만 달러에 계약했다고 12일 밝혔습니다.미국 플로리다주 출신인 리차드슨은 키 188㎝, 몸무게 93㎏의 체격을 갖췄습니다.2018년 미국프로야구 메이저리그(MLB) 신인 드래프트 2라운드 전체 47순위로 신시내티 레즈에 지명됐습니다.2023년 신시내티에서 빅리그에 데뷔했으며, 올 시즌에는 월드시리즈 우승팀 밀워키 브루어스에서도 뛰었습니다.MLB 통산 42경기(선발 5경기)에 등판해 58⅓이닝을 던지며 승리 없이 6패, 평균자책점 6.48을 기록했습니다.마이너리그에선 통산 7시즌 동안 167경기(선발 102경기)에 나서 492⅓이닝을 던졌고, 평균자책점 4.53, 탈삼진 525개를 기록했습니다.이닝당 출루허용률(WHIP)은 1.44입니다.리차드슨은 짧고 빠른 팔 스윙에서 나오는 강속구와 투심 패스트볼, 체인지업이 주무기로, 슬라이더와 커브도 구사합니다.54%를 웃도는 높은 땅볼 유도율이 리차드슨의 장점으로 꼽힙니다.이를 앞세워 타자에게 유리한 홈구장 인천 SSG랜더스필드에서도 안정적인 투구를 펼칠 것으로 기대됩니다.리차드슨은 구단을 통해 "명문 구단인 SSG에 합류해 매우 기쁘다"며 "인천 팬들에게 승리를 안겨드릴 수 있도록 비시즌 동안 철저히 준비하겠다"고 소감을 밝혔습니다.SSG는 페드로 아빌라와도 최대 2년, 총액 310만 달러(계약금 20만 달러, 연봉 280만 달러, 옵션 10만 달러)에 재계약해 내년 외국인 선발진을 꾸렸습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)