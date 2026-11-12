이스라엘, 가자지구 병원 공습…최소 6명 사망·20여 명 부상

▲ 가자지구의 무너진 건물들 (자료화면)

이스라엘군이 가자지구 남부의 병원을 공습해 최소 6명이 숨지고 20명 이상이 부상했습니다.현지시간 12일 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 가자지구 민방위대는 성명을 통해 이스라엘군이 이날 이른 새벽 가자지구 남부 칸 유니스의 나세르 병원을 공습해 최소 6명이 사망하는 등 26여 명의 사상자가 발생했다고 밝혔습니다.나세르 병원 구급대원인 나심 하산은 NYT와의 전화 통화에서 자정이 조금 지난 시간에 최소 두 발의 미사일이 4층 병원 건물 옥상에 명중한 뒤 3층을 관통해 2층 수술실에서 폭발했다고 전했습니다.그는 이번 공습으로 칸 유니스 주지사인 칼리드 아부 안제와 경호원들, 의사와 장애 환자 등이 숨졌다고 말했습니다.나세르 병원에 대한 공격은 지난해 10월 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 휴전 협정을 맺은 이후 처음입니다.나세르 병원도 휴전 이전에는 여러 차례 이스라엘군의 공격을 받은 바 있습니다.이스라엘과 하마스의 휴전 협정 체결 이후에도 이스라엘군이 여러 차례 가자지구를 공격해 민간인과 전투원 등 1천600명 이상이 숨진 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)