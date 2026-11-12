"일본 여행서 슬쩍" 잇따르자…최대 2만 엔 과태료 도입

일본에서 관광객들이 여행용 캐리어를 무단으로 버리는 문제가 심각해지자 한 지방자치단체가 이를 규제하는 조례를 시행하기로 했습니다.



니혼게이자이신문 등 일본 언론은 도쿄 도시마구가 길거리에 여행용 캐리어를 방치하면 최대 2만 엔(약 16만 7천 원)의 과태료를 부과하는 조례를 마련했다고 오늘(12일) 보도했습니다.



도시마구는 어제 이 같은 내용을 발표했으며, 조례는 내년 4월부터 시행됩니다.



실제 과태료 징수는 같은 해 7월부터 시작됩니다.



도시마구는 도쿄도 북서쪽에 위치한 인구 밀집 지역입니다.



특히 이케부쿠로역 주변은 대형 상업시설과 오피스가 모여 있는 번화가입니다.



도시마구에는 이미 거리 흡연과 쓰레기 투기를 금지하는 조례가 있는데, 여기에 여행용 캐리어가 추가됐습니다.



구는 필요한 인력을 확보해 이케부쿠로역과 오츠카역 주변을 중심으로 정기적인 단속을 벌일 계획입니다.



니혼게이자이신문은 여행용 캐리어 방치를 규제하는 조례가 도쿄도에서는 처음이며, 일본 전국적으로도 드문 사례라고 전했습니다.



일본에서는 해외 관광객이 늘어나면서 캐리어 무단 투기 문제가 점점 심각해지고 있습니다.



주로 쇼핑 등으로 구입한 물건을 담기 위해 더 큰 캐리어를 산 관광객들이 기존 캐리어를 버리는 것으로 추정됩니다.



이들은 공항이나 기차역, 길거리 등에 캐리어를 무단으로 버리는 것으로 알려졌습니다.



도시마구는 "작년 구내에서 방치된 여행용 캐리어가 290개나 됐는데, 호텔, 민박 등 숙박시설이 많은 이케부쿠로 지역에서 집중적으로 발견됐다"며 상황을 설명했습니다.



이어 "여행 중 다른 캐리어로 바꾸면서 버렸거나 망가진 것을 방치한 경우가 많았다"고 덧붙였습니다.



나리타공항에서는 지난해 버려진 캐리어가 1천201개에 달해 2년 전보다 약 50% 늘었습니다.



간사이공항에서도 지난 4∼8월 315개의 캐리어가 버려진 채 발견됐습니다.



도쿄도 경찰이 지난해 습득물로 보관한 여행용 캐리어는 4천600개로, 2022년의 1.8배에 달했습니다.



캐리어는 크기가 커서 보관 공간을 확보하는 데도 어려움을 겪고 있습니다.



또, 보관하기 전에 위험 물질이 들어 있지 않은지 내용물을 확인해야 해 인력 소모도 큰 상황입니다.



(사진=연합뉴스)