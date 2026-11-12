[D리포트] 철원 자주포 연쇄 추돌…홀로 처진 자주포에 호위 차량은?

어두운 밤길.



도로를 달리던 차량이 무언가를 들이받고, 뒤따르던 차량이 연이어 추돌합니다.



지난 5일 오후 6시 10분쯤 철원의 한 국도에서 훈련을 마치고 복귀 중이던 자주포를 승용차 2대가 잇따라 들이받았습니다.



이 사고로 1차 추돌 차량 운전자 20대 A 씨가 숨졌고, 뒤따르던 차량 운전자가 다쳐 병원 치료를 받고 있습니다.



두 차량 운전자 모두 지역 주민으로 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐습니다.



경찰 조사 결과 당시 앞서가던 자주포는 시속 70km 구간 도로에서 30km 수준으로 서행 중이었던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 일단 승용차 과속 여부 등을 보기 위해 사고 차량 기록장치를 국립과학수사연구원에 감정 의뢰했습니다.



군의 호송 수칙 준수도 들여다볼 문제입니다.



통상 훈련 제대가 편성돼 장비가 이동할 경우 안전을 위해 맨 앞과 뒤에 경광등을 킨 호송 차량이 붙어야 합니다.



경찰에 따르면 당시 4대의 자주포가 이동 중이었고 호송 차량 두 대도 함께 운행했습니다.



하지만 대열이 지켜지지 않았고, 승용차가 선두 호송 차량을 뒤따르던 두 번째 자주포를 추돌한 것으로 확인됐습니다.



또 무슨 이유에서 인지 자주포 2대와 후미 호송 차량은 한참 뒤에 떨어져 이동 중이었던 것으로 알려졌습니다.



경찰은 현장에 있었던 군 장병과 부대 관계자들을 불러 규정에 부합했는지 등을 살펴보는 한편, 국과수의 분석 결과 등을 토대로 최종 과실 책임을 가릴 방침입니다.



(취재 : G1 김도운, 영상취재 : G1 손영오, 디자인 : G1 이민석, 영상제공 : 한문철 TV, 제작 : 디지털뉴스부)