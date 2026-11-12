'커리 부상 이탈' NBA 골든스테이트, 휴스턴에 져 8연승 마감

▲ 복부 부상으로 1쿼터 중 퇴장하는 스테픈 커리

미국프로농구 NBA 골든스테이트 워리어스가 '에이스' 스테픈 커리의 갑작스러운 부상 악재 속에 8연승 행진을 마감했습니다.골든스테이트는 미국 텍사스주 휴스턴에서 열린 2026-2027 NBA 정규리그 휴스턴 로키츠와 원정 경기에서 115대 108로 졌습니다.올 시즌 경기당 평균 28.6분을 소화하며 30.6점을 몰아쳐 팀의 상승세를 이끌던 커리는 이날 1쿼터 도중 오른쪽 복부 통증을 호소해 일찍 코트를 떠났습니다.1쿼터 종료 7분 22초 전 3점 슛을 꽂아 넣은 직후 고통을 호소한 커리는 이어진 작전 타임 때 스티브 커 감독과 짧은 대화를 나눈 뒤 의료진과 함께 라커룸으로 향했습니다.구단은 2쿼터 초반 커리가 오른쪽 복부 통증으로 남은 경기에 결장한다고 공식 발표했습니다.커리가 단 6분만 뛰며 3점을 남기고 교체될 당시 19데 10으로 끌려가던 골든스테이트는 에이스를 잃고 동력마저 상실하며 단 한 번도 리드를 잡지 못했습니다.경기 종료 1분여를 남기고 연속 9득점을 올리며 점수 차를 좁혔으나 승부를 뒤집기에는 역부족이었습니다.골든스테이트는 신인 약셀 렌데보그가 25점 10리바운드로 중심을 잡고 브랜딘 포지엠스키가 22점을 보태며 분전했으나 팀 패배를 막지 못했습니다.반면 휴스턴은 케빈 듀랜트가 20점을 기록했고, 알페렌 셍귄과 아멘 톰프슨이 나란히 19점씩을 보태며 팀 승리를 이끌었습니다.한편 3쿼터 후반에는 휴스턴의 마커스 스마트가 골든스테이트 찰스 바시의 안면 부위를 주먹으로 가격해 플래그런트 파울(Flagrant Foul·불필요하고 과도한 신체접촉을 가하는 반칙)을 받고 곧바로 퇴장당하는 촌극도 벌어졌습니다.개막 3연패 후 8연승을 질주하던 골든스테이트는 이날 패배와 함께 주축 선수의 부상이라는 악재를 맞았습니다.전열을 가다듬어야 하는 골든스테이트는 오는 14일 샌안토니오 스퍼스와 원정 경기를 치릅니다.(사진=AP, 연합뉴스)