최민정 마지막 국내 월드투어…주말 입장권 모두 매진

▲ 최민정

이번 시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓는 최민정의 국내 마지막 월드 투어에 팬들의 관심이 쏠리고 있습니다.안방에서 열리는 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회에서 결승전이 펼쳐질 주말 이틀간의 입장권이 모두 팔렸습니다.대한빙상경기연맹 관계자는 오는 21일과 22일 서울 목동 아이스링크에서 열리는 국제빙상경기연맹 ISU 월드 투어 3차 대회 경기 티켓이 모두 팔렸으며, 예선이 열리는 20일 입장권만 남아있다고 전했습니다.이번 대회는 최민정의 월드 투어 경기를 국내에서 볼 수 있는 마지막 기회입니다.최민정은 지난 4월 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026-2027시즌을 끝으로 국가대표에서 은퇴하겠다고 밝혔습니다.국가대표로 뛰는 마지막 시즌에도 최민정은 세계 정상급 기량을 이어가고 있습니다.캐나다 밴쿠버에서 열린 월드 투어 1차 대회에서 여자 1,000m 우승을 포함해 금메달 1개와 은메달 2개, 동메달 1개를 따냈고, 몬트리올에서 열린 2차 대회에서도 여자 1,000m 정상에 오르는 등 금메달 1개와 은메달 2개를 수확했습니다.이번 서울 대회에서는 여자 1,000m에서 세 대회 연속 우승에 도전합니다.이번 시즌 월드 투어는 모두 7차례 열리며, 최민정은 내년 3월 같은 장소에서 열리는 세계선수권대회를 끝으로 국가대표 생활을 마무리할 예정입니다.ISU는 월드컵을 월드 투어로 개편한 뒤 음악과 조명, 현장 공연 등을 강화하며 팬들을 위한 즐길 거리를 늘리고 있습니다.대한빙상경기연맹도 이번 대회에서 K팝 연계 행사와 관람객 참여 프로그램을 마련할 계획입니다.SBS는 이번 대회 주요 경기를 생중계합니다.(사진=연합뉴스)