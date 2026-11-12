집행유예 잊었나…술 취한 여성 '또' 노린 20대 남성 실형

▲ 제주지법

술에 취한 여성을 성폭행해 징역형 집행유예를 선고받은 지 1년여 만에 또다시 유사한 범행을 저지른 20대 남성에게 실형이 선고됐습니다.제주지법 형사2부(재판장 서범욱 부장판사)는 오늘(12일) 준강간치상 혐의로 구속기소 된 20대 A 씨에게 징역 5년을 선고했습니다.재판부는 이와 함께 10년간 위치추적 전자장치 부착과 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업제한 10년을 명령했습니다.A 씨는 지난해 11월 13일 술에 취한 피해자를 숙소에 데려다준 뒤 간음해 6개월 이상 치료가 필요한 정신적 상해를 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨 측은 당시 피해자가 심신상실이나 항거불능 상태가 아니었으며, 피해자 상태를 인식하지도 못했다고 주장하며 공소사실을 부인했습니다.하지만 재판부는 "증거상 당시 피해자는 술에 취해 행위 통제 능력이 현저히 저하된 항거불능 상태였으며, 피고인이 이를 인식했음에도 간음 행위로 나아간 것으로 보인다"고 밝혔습니다.양형 이유에 대해 "술에 취한 여성을 상대로 한 준강간 범행으로 징역형 집행유예를 선고받았음에도 1년 만에 매우 유사한 수법으로 범행했으며, 피해자 측이 엄벌을 탄원하는 점 등을 고려했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)