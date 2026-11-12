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대한체육회, 13일∼15일 제천서 전국 스포츠클럽 교류전 개최

서대원 기자
작성 2026.11.12 15:14 조회수
전국스포츠클럽 교류전 포스터 (사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)
▲ 전국스포츠클럽 교류전 포스터

대한체육회가 내일(13일)부터 오는 15일까지 사흘 동안 충북 제천에서 제4회 전국 스포츠클럽 교류전을 개최한다고 밝혔습니다.

체육회가 주최하고 충북체육회, 제천시체육회, 충북 종목단체가 주관하는 교류전에는 전국 102개 스포츠클럽의 선수단 3천800여 명이 참가해 10개 종목에서 기량을 겨룹니다.

올해 교류전은 스포츠클럽 포털과 본격적으로 연계돼 참가 신청부터 경기 결과 확인까지 포털을 통해 이뤄집니다.

인공지능(AI) 중계 서비스는 확대 운영돼 5개 종목(축구·야구·농구·배구·수영) 경기를 네이버 치지직, 스포츠클럽 포털, 유튜브로 볼 수 있습니다.

유승민 대한체육회장은 "교류전을 통해 스포츠클럽 회원들이 그동안 갈고닦은 기량을 펼치고, 스포츠를 통해 우정과 화합을 나누는 뜻깊은 자리가 되기를 바란다. 스포츠클럽이 국민의 일상에 더 깊이 뿌리내리고, 누구나 차별 없이 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성하고자 노력하겠다"고 말했습니다.

(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)
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