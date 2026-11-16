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[지식의 발견] 한국 2744건 vs 일본 8건…역대급 '어깃장'에 잃어버린 10년 (ft. 한혜인 국제연대위원회 총괄팀장)

최재영 기자
작성 2026.11.16 15:26 조회수
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우리나라를 비롯해 7개국의 시민단체가 일본군 위안부 기록물 2,744건을 모아 유네스코 세계기록유산에 기록물 등재를 추진하고 있습니다. 그런데, 10년이 넘도록 등재가 되지 않고 있습니다. 그 이유는 뭔지, 대체 그동안 무슨 일이 있었던 건지, SBS <지식의발견>은 한혜인 국제연대위원회 총괄팀장을 모시고 자세한 이야기를 들어봤습니다. 여전히 과거사에 대한 진정한 반성하지 않으려 하는 일본을 상대로 10년 넘게 이어진 한 학자의 선한 집념 속에 '역사를 어떻게 기억하고 기록해야 하는가'라는 담론의 답이 담겨 있습니다.

(진행 : 최재영, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤 박우진, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)
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