[지식의 발견] 한국 2744건 vs 일본 8건…역대급 '어깃장'에 잃어버린 10년 (ft. 한혜인 국제연대위원회 총괄팀장)

우리나라를 비롯해 7개국의 시민단체가 일본군 위안부 기록물 2,744건을 모아 유네스코 세계기록유산에 기록물 등재를 추진하고 있습니다. 그런데, 10년이 넘도록 등재가 되지 않고 있습니다. 그 이유는 뭔지, 대체 그동안 무슨 일이 있었던 건지, SBS <지식의발견>은 한혜인 국제연대위원회 총괄팀장을 모시고 자세한 이야기를 들어봤습니다. 여전히 과거사에 대한 진정한 반성하지 않으려 하는 일본을 상대로 10년 넘게 이어진 한 학자의 선한 집념 속에 '역사를 어떻게 기억하고 기록해야 하는가'라는 담론의 답이 담겨 있습니다.



(진행 : 최재영, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤 박우진, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)