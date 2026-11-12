'진에어·에어부산·에어서울' 합병 인가…"내년 3월 통합 출범"

▲ 에어부산, 진에어 승무원과 브리핑실 함께 사용

진에어와 에어부산, 에어서울의 통합이 국토교통부 합병 인가와 공정거래위원회 기업결합 승인 절차를 모두 통과했습니다.국토부는 안전운항체계 구축과 소비자 보호 계획 이행 등을 조건으로 부과하면서 이들 3사의 통합을 인가했습니다.국토부는 합병자문단 자문과 한국교통연구원·회계법인 검토 결과, 외국인의 사실상 지배나 등기임원의 외국인 여부 등 결격 사유가 없었다고 설명했습니다.자본금과 재무 능력, 사업계획의 적정성 등 관련 요건도 충족한 것으로 확인됐습니다.인가 조건에 따라 진에어는 통합 출범 시점까지 안전운항체계 변경 검사와 해외 항공당국 인허가를 완료해야 합니다.또, 소비자 보호 등 제출한 계획의 이행 여부를 매월 국토부에 보고해야 합니다.공정위도 3사의 기업결합 신고를 승인했습니다.3사가 모두 기업집단 한진의 계열사인 만큼 이들 간 합병은 경쟁 제한성이 없는 것으로 추정된다고 판단했습니다.이로써 진에어는 지난달 베트남 경쟁위원회(VCC) 승인에 이어 기업결합에 필요한 국내외 경쟁당국 심사를 모두 마무리했습니다.진에어는 내년 3월 17일 통합 출범을 목표로 남은 절차를 밟을 계획입니다.향후 임시 주주총회에서 합병안을 승인받고 통합 운항증명(AOC)을 확보할 예정입니다.진에어는 국토부에 부산 거점 항공 네트워크와 인프라 확대 등을 담은 '부산 제2허브 육성 계획'도 제출했습니다.이 계획에 따라 통합 진에어는 김해공항 국제선을 통합 전 28개 노선, 주 281회 운항에서 통합 후 33개 노선, 주 339회 운항으로 늘릴 예정입니다.승무원과 정비사 등 전문인력 채용도 확대하고 지역 산학협력도 강화할 계획입니다.기존 인력은 고용을 승계하고 인위적인 구조조정은 배제하기로 했습니다.또, 부산 거점 항공기를 늘려 부산발 노선에 투입하고 에어부산의 기존 인프라는 유지할 방침입니다.김해공항은 독립 정비 거점으로 키울 계획입니다.국토부는 에어부산이 지역에서 차지하는 중요성을 고려해 부산시 등 지역사회와 긴밀히 소통할 것을 권고했습니다.부산 제2허브 육성에도 충실히 임할 것을 당부했습니다.박준상 국토부 항공산업과장은 "대한항공 계열 대형항공사(FSC)와 저비용항공사(LCC)가 각각 통합 운영되는 과정에서 안전 문제가 발생하지 않고 소비자 편의가 저하되지 않도록 엄중히 관리·감독하겠다"고 말했습니다.국토부는 대한항공 계열 항공사 규모가 커지는 만큼 다른 LCC의 경쟁력을 강화해 항공사 간 경쟁 환경을 조성하는 방안도 검토할 계획입니다.(사진=에어부산 제공, 연합뉴스)