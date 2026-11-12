일본 교토 양계장서 올가을 첫 조류인플루엔자 감염 확인

▲ 양계장 (위 사진은 기사내용과 관련이 없습니다.)

일본 교토부의 한 양계장에서 올가을 처음으로 고병원성 조류인플루엔자(AI) 감염 사례가 확인됐습니다.교토부는 어제(11일) 교토부 가메오카시의 양계장에서 폐사한 닭 14마리에 대한 간이 검사에 이은 유전자 검사 결과 고병원성 'H5형' 바이러스가 검출됐다고 밝혔습니다.일본 내 양계장 AI 발생은 올가을 들어 처음이자 7년 연속입니다.일본은 조류인플루엔자 감염 통계를 매년 가을에서 이듬해 봄까지를 한 주기로 묶어서 집계합니다.AI 감염 확인에 따라 교토부는 농장 내 닭 약 20만 마리의 살처분에 착수하고, 감염 양계장 반경 3㎞ 이내를 닭과 달걀의 이동을 막는 '이동제한구역', 3∼10㎞ 이내를 역외 반출을 금지하는 '반출제한구역'으로 설정했습니다.니시와키 다카토시 교토부 지사는 "살처분과 오염 물품 처리 등 방역 완료에 약 일주일이 걸릴 것"이라며 "감염된 닭고기나 달걀은 시중에 유통되지 않으니 안심해 달라"고 당부했습니다.일본 정부는 오늘 오전 총리 관저 위기관리센터에 정보연락실을 설치하고 관계 각료회의를 열었습니다.기하라 미노루 관방장관은 회의에서 "전국 어디서든 발생할 수 있는 만큼 긴장감을 갖고 대응에 만전을 기하자"고 말했습니다.농림수산성 역시 긴급 대책회의를 열어 발생 농장 주변 주요 도로에 소독 거점을 설치하고 감염 경로 조사를 위한 전문가팀을 현지에 파견하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)