일본 교토 양계장서 올가을 첫 조류인플루엔자 감염 확인

▲ 양계장 (위 사진은 기사내용과 관련이 없습니다.)
일본 교토부의 한 양계장에서 올가을 처음으로 고병원성 조류인플루엔자(AI) 감염 사례가 확인됐습니다.
교토부는 어제(11일) 교토부 가메오카시의 양계장에서 폐사한 닭 14마리에 대한 간이 검사에 이은 유전자 검사 결과 고병원성 'H5형' 바이러스가 검출됐다고 밝혔습니다.
일본 내 양계장 AI 발생은 올가을 들어 처음이자 7년 연속입니다.
일본은 조류인플루엔자 감염 통계를 매년 가을에서 이듬해 봄까지를 한 주기로 묶어서 집계합니다.
AI 감염 확인에 따라 교토부는 농장 내 닭 약 20만 마리의 살처분에 착수하고, 감염 양계장 반경 3㎞ 이내를 닭과 달걀의 이동을 막는 '이동제한구역', 3∼10㎞ 이내를 역외 반출을 금지하는 '반출제한구역'으로 설정했습니다.
니시와키 다카토시 교토부 지사는 "살처분과 오염 물품 처리 등 방역 완료에 약 일주일이 걸릴 것"이라며 "감염된 닭고기나 달걀은 시중에 유통되지 않으니 안심해 달라"고 당부했습니다.
일본 정부는 오늘 오전 총리 관저 위기관리센터에 정보연락실을 설치하고 관계 각료회의를 열었습니다.
기하라 미노루 관방장관은 회의에서 "전국 어디서든 발생할 수 있는 만큼 긴장감을 갖고 대응에 만전을 기하자"고 말했습니다.
농림수산성 역시 긴급 대책회의를 열어 발생 농장 주변 주요 도로에 소독 거점을 설치하고 감염 경로 조사를 위한 전문가팀을 현지에 파견하기로 했습니다.
(사진=연합뉴스)
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