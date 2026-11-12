"미국 상무부, 중국 AI 칩 '동남아 우회로' 차단 추진"

▲ 젠슨 황 CEO

미국 상무부가 중국 인공지능(AI) 기업들이 제3국 데이터센터를 통해 첨단 AI 칩을 원격으로 쓰는 것을 막기 위한 새 규제 방안을 마무리하는 단계라고 IT 매체 디인포메이션이 11일(현지시간) 보도했습니다.매체는 소식통 2명을 인용해 상무부 산업안보국(BIS)이 기존 반도체 수출 통제 규정에 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 브라질, 노르웨이, 남아프리카공화국 등 7개국을 추가 적용하려 하고 있다고 전했습니다.새 규정은 이르면 이달 발표될 수 있다고 소식통들은 전했습니다.이들 국가는 앞으로 엔비디아 블랙웰급 이상 칩을 들여오려면 수출 허가를 받아야 하며, 칩을 받는 주체와 용도를 상무부에 알리고 지속적인 감시를 받게 됩니다.다만 이들 국가에 있는 미국 기업 운영 데이터센터는 중국, 러시아 등 무기 금수국의 원격 접속을 제한하는 조건으로 허가를 면제받는 대신 해당국 고객 여부와 컴퓨팅 규모 등을 보고해야 합니다.현재는 사우디아라비아, 베트남 등 일부 국가에 대해 첨단 AI 칩을 수입하려면 미 상무부 허가를 받도록 하고 있으며 원격 접속 제한 등 조건을 부여받습니다.이 같은 '원격 접속'은 중국 기업들이 주로 동남아 데이터센터를 통해 수출이 금지된 미국 첨단 칩으로 AI 모델을 훈련할 수 있게 해 대중국 강경파들의 핵심 규제 요구 사항이었습니다.디인포메이션은 엔비디아가 로비를 통해 반대해온 정책이 추진되는 것은 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들 속에 미 정가에서 엔비디아의 영향력이 약해지고 있음을 반영하는 것일 수 있다고 짚었습니다.상무부는 엔비디아의 개입 뒤 황 CEO의 불륜 상대로 지목된 여성이 임원으로 있던 메가스피드에 대한 조사를 중단했다는 보도로 의회의 거센 비판을 받고 있습니다.메가스피드는 싱가포르에 본사를 두고 말레이시아에서 데이터센터를 운영하며 엔비디아 칩을 중국 기업에 우회 제공했다는 의혹을 받고 있습니다.상무부는 또 바이든 정부 시절의 'AI 확산 규칙'도 공식 폐기할 계획입니다.트럼프 행정부는 지난해 5월 폐기 방침을 밝혔지만 공식 절차는 밟지 않았습니다.미 의회에서도 황 CEO 스캔들을 계기로 AI 반도체 수출 통제를 강화하는 3개 법안을 국방수권법(NDAA)에 포함하는 방안이 추진되고 있습니다.