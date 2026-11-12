"타이완 남성, 비만치료제 맞은 뒤 실명 주장"…첫 피해 구제 신청

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최근 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제의 사용이 늘어나는 가운데 타이완에서 비만치료제 사용 후 실명했다며 의약품 부작용 피해 구제를 신청한 사례가 처음 나왔습니다.12일 연합보와 중국시보 등 타이완 언론에 따르면 타이완 위생복리부 식품약물관리서(식약서·TFDA)는 GLP-1 계열 비만치료제 오젬픽 사용 뒤 시력 이상이 나타났다며 피해 구제를 신청한 사례가 처음 접수됐다고 전날 밝혔습니다.타이베이시립연합병원 쑤이펑 흉부내과 의사는 해당 환자가 지난해 11월 만성폐쇄성폐질환(COPD)과 호흡 곤란으로 내원한 50대 남성으로, 내원 당시 체질량지수(BMI)가 비만에 해당하는 32였다고 설명했습니다.쑤 의사는 환자가 오젬픽을 4개월 동안 맞아 체중을 10kg 감량하는 동안 특별한 부작용은 없었지만, 올해 2월 27일 아침잠에서 깬 뒤 갑자기 오른쪽 눈앞이 온통 검게 보였고 왼쪽 눈도 시력이 0.1로 떨어져 응급실을 방문했다고 전했습니다.해당 남성은 비동맥성 전방 허혈성 시신경병증(NAION) 진단을 받았고 6개월째 회복하지 못하는 상태라며 오젬픽 투여로 인한 부작용으로 의심해 식약서에 보고했다고 쑤 의사는 덧붙였습니다.NAION은 '눈의 뇌졸중'으로 불리는 질환으로, 녹내장 다음으로 많은 시신경 실명 요인입니다.시신경에 혈액이 공급되지 않아 생기는 시신경 파괴로 영구 실명에 이를 수 있습니다.식약서 측은 약물 부작용으로 인한 피해 구제를 위한 재단법인 약물피해구제기금회가 해당 사안을 접수했으며, 4월 말 정식 안건으로 등록됐다고 밝혔습니다.식약서는 해당 병원에 대해 처방 목적과 용량 조정 등에 대한 추가 설명을 요청했습니다.최종심의 결과는 아직 나오지 않아 약물과 증상 사이 인과관계가 확인된 것은 아닙니다.식약서에 따르면 지난 5일 현재 GLP-1 계열 약물의 의심 이상 반응 신고가 총 314건이 접수됐다면서 이 가운데 12건이 안과 관련 부작용이며 한 건은 실명으로 인한 피해 구제를 신청해 현재 관련 절차를 진행하고 있습니다.GLP-1 약물은 원래 제2형 당뇨병 치료를 위해 개발됐으나 최근에는 비만 치료와 체중 감량에 널리 사용되고 있습니다.대표적으로 세마글루타이드(오젬픽·위고비)와 티르제파타이드(마운자로·젭바운드)가 있습니다.앞서 미국 식품의약국(FDA)은 지난 9일 오젬픽, 위고비, 마운자로 등 GLP-1 계열 비만·당뇨병 치료제에 시력 상실 위험 관련 경고 문구를 추가하도록 했습니다.미국에서는 GLP-1 계열 비만·당뇨병 치료제를 사용한 뒤 시력 상실을 겪었다며 환자들이 제약사를 상대로 잇달아 소송을 제기하고 있습니다.