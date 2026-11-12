[속보] "이재명 아들 군 면제" 허위글 이수정 교수, 2심도 벌금 300만 원

▲ 이수정

제21대 대선을 앞두고 당시 더불어민주당 후보였던 이재명 대통령의 두 아들이 병역을 면제받았다는 허위 글을 소셜미디어에 게시한 혐의로 기소된 이수정 국민의힘 당협위원장(수원정)이 항소심에서도 피선거권을 박탈하는 벌금형을 선고받았습니다.수원고법 형사14부(허양윤 고법판사)는 오늘(12일) 이 당협위원장의 공직선거법(허위사실 공표·후보자비방) 및 정보통신망법(명예훼손) 위반 혐의 항소심에서 피고인의 항소를 기각하고 벌금 300만 원을 선고한 원심을 유지했습니다.공직선거법상 벌금 100만 원 이상의 형이 확정되면 확정일로부터 5년간 선거에 입후보할 수 없는 등 피선거권이 제한됩니다.항소심 재판부는 "피고인이 글의 내용이 허위일 수 있다는 미필적인 인식을 가지고 있는 상태에서 게시했던 것으로 보이며 당시 이재명 후보의 당선을 막기 위한 고의가 있었다고 보는 게 타당하다"고 판시했습니다.또 이 당협위원장이 선거관리위원회 홈페이지 등을 통해 글의 허위 여부를 쉽게 확인할 수 있었음에도 진위를 판단하려는 노력을 충분히 기울이지 않았다고 지적했습니다.원심의 형이 지나치게 무겁다는 피고인 주장에 대해서도 공직선거법상 낙선 목적 허위사실공표죄의 벌금형 하한이 500만 원인 점을 들며 "원심은 피고인에게 유리한 정상을 고려해 하한보다 가벼운 형을 선고했다"고 설명했습니다.이어 피고인이 피해자들을 위해 일부 금액을 형사 공탁했으나 공직선거법의 입법 목적과 이번 사건의 경위 및 내용에 비춰볼 때 원심을 변경할 사정은 없어 보인다고 덧붙였습니다.이 당협위원장은 오늘 선고 후 "취재진에 글을 올릴 당시 제 인식이 불분명했던 건 틀림이 없어 삭제한 뒤 사과를 세 번에 걸쳐서 했다.그런데도 아쉬운 판결이 나왔다"며 "상고 여부와 관련해서는 변호인과 논의할 것"이라는 입장을 밝혔습니다.이 당협위원장은 대선을 앞둔 지난해 5월 28일 자신의 페이스북 계정에 이 후보와 두 아들이 모두 군대 면제를 받았다는 허위 글을 게시한 혐의로 기소됐습니다.실제 이 대통령의 두 아들은 모두 병역 의무를 이행한 것으로 확인됐습니다.당시 이 당협위원장은 "온라인에 떠도는 정보를 10초 정도 공유했다가 잘못된 정보임을 확인하고 즉시 삭제한 일"이라며 "용서해 달라"고 해명한 바 있습니다.그러나 1심 재판부는 해당 게시글이 유권자의 합리적 판단을 저해할 우려가 크고 이 당협위원장이 사실관계 확인을 위해 노력하지 않은 점 등을 들어 고의성이 인정된다고 보고 벌금형을 선고했습니다.공소청은 1심에서 벌금 500만 원을 구형한 바 있습니다.