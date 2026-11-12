학교서 불법촬영 송치된 10대…스터디카페서 또 걸렸다

학교 여자 화장실에서 불법 촬영을 시도해 공소청에 넘겨진 부산의 한 고등학생이 스터디카페에서 또다시 불법 촬영을 시도한 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.



부산 해운대경찰서는 오늘(12일) 폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 고등학생 A 군을 수사 중이라고 밝혔습니다.



A 군은 이달 초 부산의 한 스터디카페 여자 화장실에서 불법 촬영을 시도한 혐의를 받고 있습니다.



A 군은 현장에서 발각돼 도주하다가 같은 학교 학생에게 붙잡힌 것으로 알려졌습니다.



경찰은 휴대전화 디지털 포렌식 등을 거쳐 범죄 사실을 확인할 예정입니다.



A 군은 지난 8월에도 학교 여자 화장실에 숨어 있다가 발각된 것으로 전해졌습니다.



학교 측은 A 군이 교내에서 불법 촬영을 시도한 것으로 보고 학교폭력대책심의위원회를 열었습니다.



이후 A 군에게 등교 정지에 해당하는 6호 처분을 내렸습니다.



경찰은 당시 불법 촬영 혐의로 이 사건을 공소청에 송치했습니다.



(사진=연합뉴스)