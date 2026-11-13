핵미사일보다 치명적인 한 방…AI 달고 8조 원 털어간 북한 해커들 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



북한의 해킹 조직 트레이더 트래터는 AI를 활용한 가짜 신분과 악성 코딩 과제로 바이낸스 엔지니어들의 PC를 장악해 사상 최대 규모인 8조 원대 암호화폐를 탈취했다는 의심을 받고 있습니다.



마이크로소프트 분석에 따르면 북한 해킹 조직들은 피싱 문서 제작부터 시스템 접근 권한 확보까지 공격 전 과정에 AI 기술을 통합하여 공격 능력을 고도화하고 있습니다.



공격자가 시스템 내부망으로 확산하는 브레이크아웃 타임이 전 세계적으로 급격히 단축되면서 AI 기반의 사이버 공격이 국내 금융 및 가상자산 시장에 중대한 보안 위협이 되고 있습니다.

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AI 무기 삼아 더 강력해진 북한의 사이버 공격?

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AI의 나비효과? 누구나 해커가 될 수 있다

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참고자료

- 29 October 2026 Binance Security Incident: Initial Findings and Response Update | Binance

- North Korea Responsible for $6 Billion+ Binance Attack | FBI

- North Korea Steals USD 6.36 Billion From Binance in the Largest Hack in History | TRM Labs

- Tracking AI adoption in North Korean threat actor tradecraft | Microsoft Threat Intelligence

- Microsoft shifts to a new threat actor naming taxonomy | Microsoft

- Operation Lonestar Roundup dismantles North Korean IT worker network used to penetrate U.S. companies in Texas | 미국 텍사스 북부연방지검

- tanuki42(@tanuki42_) | X

- Assessing Claude Mythos Preview's cybersecurity capabilities | Anthropic

- Global Threat Report | CrowdStrike

- Initial Access Brokers Report | Cyberint



글 : 안혜민 디자인 : 안준석 인턴 : 신연성

세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스에서 암호화폐 역사상 최대 규모의 해킹 사건이 발생했습니다. 피해 규모가 63억 4,000만 달러, 우리 돈 8조 4,000억 원이 넘습니다.암호화폐 거래를 해보신 분이라면 알겠지만, 암호화폐를 다른 곳으로 옮기려면 개인 키라는 일종의 금고 열쇠가 필요합니다. 그런데 이번 해킹 사건에서는 이 개인 키가 유출되지 않았어요. 그렇다면 도대체 어떤 방식으로 해킹이 이뤄진 걸까요?사건을 살펴보면 해커들은 무려 5개월에 걸쳐 치밀하게 침투를 준비했습니다. 공격 대상이 된 바이낸스의 엔지니어는 총 3명인데요. 편의상 A, B, C로 부르겠습니다.가장 먼저 피해를 본 사람은 엔지니어 A입니다. 올해 6월, 바이낸스 지갑 운영팀의 엔지니어 A가 AI 코딩 도구를 설치하려고 했습니다. 그런데 설치 과정에서 내려받은 프로그램이 문제였습니다. 알고 보니 해커가 변조한 설치 프로그램이었던 거죠.바이낸스 보안팀은 곧바로 이상을 감지했습니다. 엔지니어 A의 컴퓨터를 교체하고, 인증정보까지 갱신했죠. 하지만 이미 해커들은 엔지니어 A의 업무 정보와 동료 직원의 정보까지 확보한 상태였습니다.그리고 3개월의 시간이 흘러 9월에는 엔지니어 B가 타깃이 됩니다. 해커들은 구직 플랫폼에서 바이낸스 경력이 있는 엔지니어 B에게 접근합니다. 가상의 기업 관계자를 사칭해 두 차례 면접을 진행했어요. 1차 면접은 실시간 화상으로 진행했는데 개인 사진과 동영상이 올라온 SNS 계정까지 공유하며 엔지니어 B에게 접근했죠.그런데 2차 면접이 끝난 뒤 전달한 코딩 과제가 문제였습니다. 엔지니어 B가 업무용 PC에서 이 과제를 다운받아 실행했는데, 그 순간 악성코드가 업무용 PC에 설치되어 버린 거죠. 바이낸스의 보안 프로그램은 이 악성코드를 탐지하지 못했고요.10월 20일, 해커들은 감염된 B의 컴퓨터를 발판 삼아 공격을 확대해 나갑니다. 여기서 앞서 6월에 공격을 받았던 엔지니어 A가 다시 등장합니다. 해커들은 바이낸스 내부에서 사용하는 AI 도구를 악용해 엔지니어 A와 또 다른 지갑 담당자인 엔지니어 C의 컴퓨터까지 장악해 내죠.이 과정에서 해커들은 A의 컴퓨터에서 시스템에 새로운 프로그램을 배포할 수 있는 권한까지 확보합니다. 그리고 이 권한을 악용해 바이낸스의 지갑 서명 시스템에 접근할 수 있게 된 겁니다. 개인 키라는 금고 열쇠를 직접 훔친 게 아니라, 바이낸스 내부에서 출금을 승인하는 시스템 권한을 악용한 거죠. 이 권한을 이용해 해커들은 자신들의 출금 요청을 정상적인 고객의 요청처럼 처리하도록 속일 수 있었던 겁니다.이를 바탕으로 해커들은 바이낸스의 지갑 5개에서 무려 63억 4,000만 달러어치의 암호화폐를 빼갔습니다. 암호화폐 역사상 단일 해킹으로는 사상 최대 규모입니다.이번 사건의 피해액은 과거 사례와 비교해서 압도적입니다. 전년도에 발생한 바이비트 15억 달러 해킹 사건의 4배가 넘는 규모일 정도로요. 역대 암호화폐 해킹사건 17건 중 9건이 북한 해커에 의해 자행되었거나 북한과 연관된 것으로 추정되고요.이번 사건이 발생한 직후 블록체인 정보업체인 TRM랩스에서는 사건의 배후에 북한이 있다고 주장했어요. 그중에서도 북한의 정예 해킹 부대인 트레이더트래터의 소행이라고 발표했죠. 뒤이어 FBI에서도 이번 공격이 북한과 관련이 있다고 공식 발표했습니다. 역시나 FBI의 발표에서도 트레이더트래터의 이름을 확인할 수 있었고요.민간 분석업체와 수사기관이 이번 사건의 배후로 트레이더트래터를 지목한 데에는 공격 방식이 중요한 단서가 됐습니다. 가짜 채용 담당자와 악성 코딩 테스트 같은 형식의 공격이 이들의 전형적인 수법이거든요. 과거 2024년 일본에서 발생한 비트코인 해킹 사건에서도 이 수법으로 공격에 성공했고요.북한은 공식적으로 부인하고 있습니다. 이례적으로 김여정 노동당 총무부장 명의로 담화를 냈는데, 이번 해킹 사태와 북한은 관련성이 없다고 주장했어요. 오히려 자신들을 배후로 지목한 미국을 강하게 비판했죠.이번 사건에 대한 북한의 입장과는 별개로 이미 많은 전문가들은 북한의 암호화폐 해킹 능력이 상당하다고 평가하고 있습니다. 실제로 북한이 배후에 있는 것으로 보이는 사이버 공격도 점점 늘어나고 피해 규모도 늘어나고 있죠.TRM랩스 분석에 따르면 북한의 암호화폐 해킹 점유율은 2020년 이후 매년 증가하고 있습니다. 2026년 10월 기준, 올해 해킹으로 발생한 총 피해액의 85%가 북한 소행일 정도죠.그렇다면 현재 북한 해킹 조직은 어느 정도의 실력을 갖고 있을까요? 그리고 이들은 AI를 얼마나 적극적으로 활용하고 있을까요? 마이크로소프트에서 최근 발표한 북한 해킹 관련 심층보고서에 따르면 이미 많은 북한의 해킹 조직이 AI를 적극적으로 활용하고 있는 상황입니다. 그렇다고 모든 공격 과정을 AI가 도맡는 건 아닙니다. 공격 목표를 설정하거나 최종 의사결정을 내리는 일은 여전히 북한 해커들이 직접 수행하고 있으니까요.마이크로소프트에서는 북한 해커 조직에 Sleet, 우리말로 '진눈깨비'라는 코드명을 붙이고 있습니다. 참고로 중국의 해커 조직은 태풍, 러시아는 눈보라, 이란은 모래폭풍 이렇게 부르죠. 북한의 해커 조직들이 어떤 식으로 AI를 활용하고 있는지 살펴보겠습니다.마이크로소프트는 북한의 주요 해킹 조직 8개를 대상으로 AI 활용 수준을 분석했습니다. 앞서 이번 바이낸스 해킹 사건의 배후로 지목되는 트레이더트래터는 제이드 슬릿(Jade Sleet)이라는 코드로 지칭되고 있죠. 제이드 슬릿을 포함해 코랄, 재스퍼 등 3개 조직은 이미 AI와 해킹 업무가 상당 부분 통합된 것으로 분석되고 있어요.뒤이어 4개 조직은 AI를 활용해 해킹 능력을 가속화하는 단계에 있습니다. 이 가운데 다이아몬드 조직은 '라자루스'라는 이름으로도 알려진 북한의 해킹 조직입니다.마지막으로 에메랄드 조직은 AI 활용을 점진적으로 확대하는 단계에 있습니다. 참고로 에메랄드 조직의 또 다른 이름이 바로 '김수키'입니다.특히 AI 활용도가 가장 높은 제이드, 코랄, 재스퍼 조직은 해킹 공격의 여러 단계에서 AI를 활용하고 있습니다. 피싱 문서를 제작하고, 악성 코드를 만들고, 감염된 피해자의 컴퓨터에서 접근 권한을 확보하는 과정까지. 공격 과정 전반에 걸쳐서 AI 기술을 활용하고 있는 거죠.가짜 신상도 AI를 활용해 제작되고 있습니다.이게 해당 조직에서 실제로 제작한 가짜 링크드인과 가짜 깃허브 프로필인데요. 이렇게 AI를 활용해 가짜 신상과 SNS를 만들어두고, 앞선 바이낸스 사례처럼 인사담당자로 접근해 해킹을 시작할 수 있는 겁니다.그런데 북한은 이런 가짜 신분을 해킹 공격에만 활용하는 게 아닙니다. 아예 미국 회사에 위장 취업해 외화를 벌어들이는 데에도 활용하고 있죠.이게 단순히 보고서 속 사례로만 그치는 게 아닙니다. 실제로 최근 미국에서는 이른바 '노트북 농장'이 잇따라 적발되고 있거든요. 가정집에 노트북 수십 대가 빽빽하게 놓여 있다고 해서 '노트북 농장'이라고 불리는 이곳. 이곳에서 북한 해커들은 AI로 만든 가짜 신분을 활용해 미국 기업에 위장 취업해 일을 하고 있습니다.올해 9월엔 FBI와 텍사스 북부연방지검이 주 전역에서 합동 작전을 펼친 바 있습니다. 노트북 농장으로 의심되는 거주지 40여 곳을 수색했고, 노트북 등 장비 약 187대를 압수하기도 했어요. 작년 6월에도 미국 내 16개 주에서 노트북 농장 29곳을 적발했고요.미 정보당국에서는 AI를 활용한 위장 취업과 암호화폐 해킹이 북한의 주요 외화벌이 수단이 되었다고 판단하고 있습니다. 국무부와 FBI에서도 발맞춰서 공문 등을 통해 북한에 경고를 이어오고 있고요.일부 기업에서는 북한 출신으로 의심되는 지원자에게 면접 과정에서 이렇게 '김정은 돼지'라고 말해보라고 요구하기도 합니다. 그만큼 AI를 활용한 신분 위장과 사이버 공격에 대응하는 일이 점점 복잡해지고 있는 겁니다.그런데 이런 변화가 북한 해커들에게만 나타나는 건 아닙니다. AI가 빠르게 발전하면서 전 세계 사이버 범죄의 공격 방식과 보안 환경에도 변화가 나타나고 있습니다. 앤트로픽이나 오픈AI에서 새로운 AI 모델을 발표할 때마다 기존에 발견하지 못했던 보안 취약점들이 새롭게 드러나고 있죠. 일각에서는 이런 성과를 과도하게 홍보하는 것 아니냐는 비판도 나오고 있지만, AI가 사이버 공격과 방어 양쪽에 새로운 변화를 가져오고 있는 건 분명해 보입니다.실제 해커들의 공격 속도도 점점 빨라지고 있습니다. 이를 보여주는 대표적인 지표가 있습니다.공격자가 시스템에 최초로 침투한 뒤에 내부망으로 확산하는 데 걸리는 시간을 '브레이크아웃 타임'이라고 합니다. 그런데 지난해 이 시간이 크게 줄어들었어요.글로벌 보안업체 클라우드스트라이크의 분석 자료입니다. 2025년 전 세계 평균 브레이크아웃 타임은 29분으로, 전년도 48분에서 크게 줄어들었습니다. 작년 브레이크아웃 타임 중 최단 기록은 무려 27초에 불과했고요.이렇게 말도 안 되는 공격 속도가 나오고 있으니 일각에서는 초반 방어 시스템이 사실상 소멸한 것 아니냐는 우려까지 나오고 있습니다. 2023년까지만 하더라도 내부망으로 확산하는 데 평균 1시간 이상 걸렸는데, 지난해에는 30초도 안 걸리는 사례가 나오고 있으니까요. 방어하는 입장에서는 보안 문제가 생긴 로그를 분석하고 대응을 결정하는 사이, 이미 공격자는 목적을 달성하고 네트워크를 빠져나가고 있는 겁니다.이번 바이낸스 해킹 사태에서도 암호화폐 대부분이 불과 20분 만에 탈취됐습니다. 바이낸스 보안팀도 이상 징후를 포착하고 즉각 대응에 나섰지만, 이미 시작된 자산 유출을 완전히 막아내지는 못했던 거죠.AI의 발전이 기존 해커들의 공격 능력을 강화한 것도 문제지만, 사이버 공격의 진입장벽을 낮추고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 과거에는 상당한 기술력이 필요했던 공격 과정 일부를 이제는 AI의 도움을 받아 훨씬 쉽게 수행할 수 있게 됐습니다.여기에 더해 사이버 범죄 시장도 점점 분업화되고 있습니다. 공격자가 처음부터 끝까지 직접 해킹을 수행하는 대신, 시스템에 접근할 수 있는 권한만 전문적으로 확보해 판매하는 브로커들이 뜨고 있는 거죠. 그런데 흥미로운 건 이런 접근권한 시장에서 판매되는 상품에도 변화가 나타나고 있다는 겁니다. 특히 과거보다 저렴한 가격에 판매되는 접근권한의 비중이 늘어났어요.2023년과 2024년의 가격 분포를 비교해 봤습니다. 1,000달러 미만에 거래되는 저가 상품의 비중을 보면, 2023년에는 약 41%였는데 2024년에는 58%로 증가했어요.AI로 인한 사이버 공격이 앞으로 더 빈번해질 가능성도 커지고 있습니다. 우리 위에 떡하니 있는 북한은 이걸 무기 삼아 전 세계를 상대로 위협을 가하고 있습니다. 지리적으로 인접한 우리나라 역시 언제나 공격 대상이 될 수 있다는 걸 잊지 말아야 할 겁니다.특히 국내 금융기관과 가상자산거래소 역시 사이버 공격의 위협에서 자유롭지 않은 상황입니다. 당장 올해 10월만 보더라도 국내 금융권에서 연이어 보안 사고가 발생했습니다. 대신증권과 빗썸, 미래에셋자산운용에서 정보 유출이 확인됐죠.또 지난 10월 21일에는 국내 금융 인프라를 겨냥한 대규모 스캔성 접근이 포착되기도 했습니다. 스캔성 접근은 본격적인 침투에 앞서 취약 지점을 파악하는 탐색 단계, 일종의 정찰 과정으로 볼 수 있는데요. 이번에 탐지된 스캔성 접근 건수가 무려 440만 4,101건입니다. 이 정도 규모라면 사람이 일일이 시도했다기보다는 자동화된 도구를 활용했을 가능성이 높겠죠. 그리고 이 접근에 사용된 IP 주소를 추적해보니 북한과 연결된 것으로 나타났고요.물론 IP 주소만으로 이번 공격을 북한 소행이라고 단정할 수는 없습니다. 다른 국가의 서버를 경유하거나 IP 주소를 우회할 수도 있으니까요. 또 앞서 대신증권이나 빗썸 등에서 발생한 정보 유출 사건이 북한의 공격이었는지도 아직 확인되지 않았습니다.하지만 분명한 건 북한의 해킹 조직들이 이미 AI를 공격 과정에 적극적으로 활용하고 있다는 겁니다. 국내 금융기관과 가상자산거래소 역시 이러한 공격에 대비해야 한다는 점을 잊지 말아야 할 거고요.이미 상당한 해킹 능력을 보유한 북한의 해킹 조직들은 AI를 적극적으로 활용하기 시작했습니다. 문제는 공격 기술이 발전하는 속도만큼 방어 기술과 대응 체계도 빠르게 발전해야 한다는 겁니다. 바이낸스 해킹 사건이 보여주듯 한 번의 공격을 막아냈다고 해서 위협이 완전히 사라지는 건 아니니까요. 해커들은 다른 경로를 찾아내고, 새로운 방식으로 침투를 시도할 수 있습니다.AI가 해커들에게 더 강력한 무기가 될지, 아니면 해킹을 막아내는 방어자들에게 더 큰 힘이 될지. 앞으로의 사이버 보안에서는 이 경쟁이 더욱 중요해질 것으로 보입니다. 오늘 준비한 오그랲은 여기까지입니다. 긴 글 끝까지 읽어 주셔서 진심으로 감사드립니다.