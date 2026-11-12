[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 장윤미 전 더불어민주당 대변인, 김영우 전 국민의힘 의원, 김우식 SBS 논설위원
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● '종부세' 갈등 정리?
장윤미 / 전 더불어민주당 대변인
"종부세, 현 정부안대로 유지키로 가닥 잡힌 듯"
"정책 관점에서 보면 주장 일관성 있어"
김영우 / 전 바른정당 최고위원
"대통령 최대 관심사는 당내 갈등인 듯"
"대통령 지지율 따라 입장 변화할 듯"
김우식 / SBS 논설위원
"'강남 3구' 세 부담 줄여 줘도 민주당 지지 불확실"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '종부세'로 시작된 당청 갈등…이제 정리됐나?
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