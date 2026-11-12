[여담야담] '훈훈' 협공에 장동혁 '발끈'…보수 삼국지 '지각변동'?

[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 장윤미 전 더불어민주당 대변인, 김영우 전 국민의힘 의원, 김우식 SBS 논설위원

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● '오-한 협공'에 장동혁 '맞불' ~ ● '비대위' 놓고 오-장 충돌



장윤미 / 전 더불어민주당 대변인

"황경성, 윤리위원 사퇴 요구 받아와"

"징계 절차, 장동혁 개인 결단으로 이뤄진 것 아냐"



김영우 / 전 바른정당 최고위원

"장동혁, 당원게시판 문제 제기 정치적 의도 있어"

"국힘, 변화·개혁·혁신 이미지 없어…장외집회 성공률 낮아"

"국힘, 중도확장 하지 않으면 총선 승리 어려워"



김우식 / SBS 논설위원

"윤리위 교체 과정에서 문제 있는 건 사실인 듯"



● 한동훈에 '손짓'…새판짜기?



장윤미 / 전 더불어민주당 대변인

"오세훈, 한동훈 변수 젖히고 대권가도 가동하는 듯"



김영우 / 전 바른정당 최고위원

"오세훈, 장동혁과 '거리두기'가 기본 전략"

"국민의힘, 한동훈과 함께해야 전투력 나올 것"



김우식 / SBS 논설위원

"한동훈 복당 관련 당내 공감대 있어야"

"당원게시판 명확하게 사과한 적 없어"

"한동훈, 전대 전 복당은 본인이 해결해야 할 문제"



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