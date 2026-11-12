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[여담야담] '훈훈' 협공에 장동혁 '발끈'…보수 삼국지 '지각변동'?

유성재 기자
작성 2026.11.12 15:49 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 장윤미 전 더불어민주당 대변인, 김영우 전 국민의힘 의원, 김우식 SBS 논설위원
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● '오-한 협공'에 장동혁 '맞불' ~ ● '비대위' 놓고 오-장 충돌

장윤미 / 전 더불어민주당 대변인
"황경성, 윤리위원 사퇴 요구 받아와"
"징계 절차, 장동혁 개인 결단으로 이뤄진 것 아냐"

김영우 / 전 바른정당 최고위원
"장동혁, 당원게시판 문제 제기 정치적 의도 있어"
"국힘, 변화·개혁·혁신 이미지 없어…장외집회 성공률 낮아"
"국힘, 중도확장 하지 않으면 총선 승리 어려워"

김우식 / SBS 논설위원
"윤리위 교체 과정에서 문제 있는 건 사실인 듯"

● 한동훈에 '손짓'…새판짜기?

장윤미 / 전 더불어민주당 대변인
"오세훈, 한동훈 변수 젖히고 대권가도 가동하는 듯"

김영우 / 전 바른정당 최고위원
"오세훈, 장동혁과 '거리두기'가 기본 전략"
"국민의힘, 한동훈과 함께해야 전투력 나올 것"

김우식 / SBS 논설위원
"한동훈 복당 관련 당내 공감대 있어야"
"당원게시판 명확하게 사과한 적 없어"
"한동훈, 전대 전 복당은 본인이 해결해야 할 문제"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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