21층 오르내리며 "피하세요"…경비원 끝내 심정지로 발견

화재가 발생한 아파트에서 불이 난 세대를 찾기 위해 계단을 오르내리던 경비원이 심정지 상태로 발견돼 안타까움을 사고 있습니다.



광주북부경찰에 따르면 어제(11일) 저녁 6시 30분쯤 전남광주 북구 운암동 지상 21층짜리 아파트 6층에서 불이 났습니다.



불은 약 30분 만에 꺼졌지만, 이 불로 70대 경비원 A 씨는 13층 계단에서 심정지 상태로 발견됐습니다.



A 씨는 불이 난 뒤 검은 연기가 퍼진 아파트 계단을 직접 올라가 집집마다 문을 두드리며 주민들에게 화재 사실을 알린 것으로 전해졌습니다.



당시 대피했던 한 주민은 "경비 아저씨가 문을 두드려서 대피한 사람이 있었다고 들었다"며 "평소 먼저 인사해주시던 분인데 위독한 상태라니 마음이 무겁다"고 말했습니다.



A 씨의 동료 경비원은 "불이 나면 자기 몸부터 챙기라고 늘 말했는데, 심성이 착한 분이라 주민들을 두고 그냥 나오지 못한 것 같다"며 안타까워했습니다.



평소의 A 씨를 아는 동료들에게는 그의 행동이 뜻밖의 일만은 아니었다고 합니다.



A 씨와 함께 일하는 한 경비원은 A 씨에 대해 "다른 동에 있는 쓰레기도 자기 일이 아닌데 치워주곤 했다"며 "항상 묵묵하게 일하던 분이다"고 설명했습니다.



또 다른 주민은 "집에서 나왔을 때만 해도 복도에 불이 켜져 있었는데 나중에는 그마저 꺼졌다"며 "어두컴컴한 계단을 오르며 사람들에게 알리셨다니 얼마나 힘드셨을까 싶다"고 말했습니다.



이번 불로 A 씨를 포함한 3명이 중상을 입고 11명이 경상을 입었습니다.



경찰은 불이 난 세대에 있던 60대 여성이 "아들이 방에 불을 냈다"는 취지로 진술한 것을 토대로 40대 아들을 현주건조물방화치상 등 혐의로 입건할 예정입니다.



경찰과 소방 당국은 현장 감식 등을 통해 정확한 화재 경위를 조사하고 있습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)