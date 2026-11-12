오타니, 올 MLB 팀 제외…6년 연속 선정 무산

▲ 시리즈가 끝난 뒤 허무하게 그라운드를 바라보는 오타니 쇼헤이

올 시즌 부상과 부진으로 고전한 LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 메이저리그 포지션별 최고 선수를 뽑는 '올 MLB 팀' 명단에서 제외됐습니다.메이저리그는 오늘(12일) 팬 투표와 전문가 투표를 각각 50%씩 반영해 선정한 '올 MLB 퍼스트팀'과 '세컨드팀'을 발표했습니다.2021년부터 지난해까지 5년 연속 이름을 올렸던 오타니는 올해 두 팀 모두에 뽑히지 못하면서 6년 연속 선정이 무산됐습니다.오타니는 올 시즌 타자로 139경기에 출전해 타율 2할 7푼 5리, 30홈런, 81타점을 기록했고, 투수로는 14경기에 등판해 8승 2패, 평균자책점 1.79를 남겼습니다.하지만 시즌 중반 이후 오른쪽 이두근과 왼쪽 무릎 부상에 시달리면서 지명타자로만 나섰고, 시즌 후반에는 타격에서도 부진했습니다.퍼스트팀 선발투수에는 올해 양대 리그 사이영상 수상자인 뉴욕 양키스의 캠 슐리틀러와 밀워키의 제이컵 미저로우스키를 비롯해 크리스 세일(애틀랜타 브레이브스)과 딜런 시즈, 크리스토페르 산체스(토론토 블루제이스)가 선정됐습니다.지명타자 부문에는 휴스턴의 요르단 알바레스가 이름을 올렸습니다.세컨드팀에는 월드시리즈 최우수선수인 밀워키 포수 윌리암 콘트레라스와 친형인 보스턴 1루수 윌슨 콘트레라스가 나란히 뽑혔습니다.아시아 출신 선수로는 다저스의 일본인 투수 야마모토 요시노부가세컨드팀에 유일하게 이름을 올렸고, 샌프란시스코의 주전 외야수 이정후는 선정되지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)