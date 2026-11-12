오세훈 서울시장 "남산 케이블카 60년 독점 뒷배는 국토부…시행령 개정하라"

▲ 서울시 G3기획위, 남산 곤돌라 상부 승강장 예정지 현장점검

오세훈 서울시장이 남산 곤돌라 설치를 위한 시행령 개정을 미루고 있는 국토교통부를 향해 "60년 넘은 케이블카 독점의 든든한 뒷배는 국토부"라며 조속한 규제 개선을 촉구했습니다.오 시장은 오늘(12일) SNS를 통해 국토부가 규제 완화 방침을 정하고 입법예고까지 마쳤으면서도 1년 넘게 개정을 지연시키는 사이 기존 케이블카 사업자의 독점 문제는 하나도 해소되지 않았다고 비판했습니다.앞서 서울시가 남산 곤돌라 사업과 관련한 시행령 개정 지연 문제를 지적하자 국토부는 해당 규정이 전국 도시자연공원에 일률적으로 적용되는 만큼 입장이 첨예하게 엇갈린다는 취지의 반박 자료를 냈습니다.이에 오 시장은 "국토부 스스로 다시 읽어봐도 민망해할 변명"이라며 "앞뒤가 맞지 않는다"고 반박했습니다.서울시는 지난해 3월 국무조정실을 통해 남산 곤돌라 설치를 위한 규제 개선을 건의했고 이후 국토부는 공익 목적의 궤도시설과 방재시설에 한해 높이 제한을 완화하는 방안을 수용하고 지난해 여름 관련 시행령 개정안을 입법예고한 바 있습니다.오 시장은 "전국에 미칠 영향 때문에 망설여야 할 사안이었다면 애초에 서울시 제안을 수용하지도, 입법예고도 하지 말았어야 한다"며 "절차를 다 밟아놓고 1년 넘게 마지막 도장만 쥐고 있다가 이제 와서 전국 사안이라 안 된다고 한다"고 지적했습니다.남산을 찾는 시민과 관광객의 불편도 강조했습니다.오세훈 시장은 "한 해 1200만 명 가까이 찾는 남산을 한번 오르내리려면 시민은 긴 줄부터 서야 한다"며 "주말이면 케이블카는 1~2시간, 순환버스는 40~50분을 기다려야 한다"고 설명했습니다.이어 "짧은 일정으로 서울을 찾은 관광객에게는 그 기다림이 곧 돈이고, 주말 하루를 겨우 낸 시민에게는 그 시간이 곧 금"이라며 "휠체어를 탄 장애인은 비좁은 케이블카에 아예 오르지도 못한다"고 덧붙였습니다.특히 국토부가 장기 독점 문제를 해결하겠다면서 정작 대안인 남산 곤돌라 사업을 가로막고 있다고 비판했습니다.오 시장은 "국토부 장관은 궤도운송법을 고친 목적이 장기 독점을 바로잡는 데 있다고 했다"며 "남산에서 그 독점을 끝낼 수단은 이미 서울시가 준비 중인 남산 곤돌라인데, 그 길을 막아놓고 독점을 바로잡겠다니 법은 왜 고쳤느냐"고 반문했습니다.그러면서 "국토부의 지금 태도는 케이블카 사업자에게 몇 년 더 독점 영업을 하라고 적극 도와주는 것과 다름없다"며 "60년 넘은 케이블카 독점이 이대로 이어진다면 그 책임은 오롯이 국토부에 있다"고 주장했습니다.끝으로 오 시장은 "국토부는 더 이상 핑계 대지 말고 시행령 개정을 당장 마무리하라"며 "이 문제가 풀릴 때까지 묻고 또 묻겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)