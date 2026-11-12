경고 없이 바로 벌금…LPGA 늑장 제재 강화

▲ LPGA 투어 대회 모습

미국여자프로골프, LPGA 투어가 내년 시즌부터 늑장 플레이에 대한 제재를 강화합니다.골프 전문매체 골프다이제스트에 따르면 LPGA는 미국 플로리다주 벨에어에서 디 안니카 대회를 앞두고 강화된 경기 속도 규정을 선수들에게 알렸습니다.이전에는 선수가 샷을 할 때 허용되는 시간보다 1~5초를 초과하면 경고에 그쳤지만 2027년부터는 곧바로 벌금이 부과됩니다.또 지금까지 6초에서 15초를 초과하면 1벌타, 16초 이상 초과하면 2벌타를 받는 기준은 유지되지만, 여기에 벌금이 추가됩니다.경기 지연으로 시간 측정을 받은 홀이 한 시즌 누적 35개에 이르면 벌금을 내도록 했는데, 이는 올해 40개 홀보다 강화된 겁니다.또 별도로 적용하는 단일 샷의 최대 시간도 기존 70초에서 내년에는 60초로 줄어듭니다.골프다이제스트는 LPGA 관계자의 말을 인용해 올 시즌 경기 속도가 개선되지 않았고, 시간 측정이 이뤄진 홀 수는 오히려 12% 증가했다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)