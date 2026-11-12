뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경고 없이 바로 벌금…LPGA 늑장 제재 강화

김형열 기자
작성 2026.11.12 14:40 조회수
LPGA 투어 대회 모습 (사진=AP, 연합뉴스)
▲ LPGA 투어 대회 모습

미국여자프로골프, LPGA 투어가 내년 시즌부터 늑장 플레이에 대한 제재를 강화합니다.

골프 전문매체 골프다이제스트에 따르면 LPGA는 미국 플로리다주 벨에어에서 디 안니카 대회를 앞두고 강화된 경기 속도 규정을 선수들에게 알렸습니다.

이전에는 선수가 샷을 할 때 허용되는 시간보다 1~5초를 초과하면 경고에 그쳤지만 2027년부터는 곧바로 벌금이 부과됩니다.

또 지금까지 6초에서 15초를 초과하면 1벌타, 16초 이상 초과하면 2벌타를 받는 기준은 유지되지만, 여기에 벌금이 추가됩니다.

경기 지연으로 시간 측정을 받은 홀이 한 시즌 누적 35개에 이르면 벌금을 내도록 했는데, 이는 올해 40개 홀보다 강화된 겁니다.

또 별도로 적용하는 단일 샷의 최대 시간도 기존 70초에서 내년에는 60초로 줄어듭니다.

골프다이제스트는 LPGA 관계자의 말을 인용해 올 시즌 경기 속도가 개선되지 않았고, 시간 측정이 이뤄진 홀 수는 오히려 12% 증가했다고 전했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김형열 기자 사진
김형열 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지