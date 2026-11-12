뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'저속노화' 정희원 스토킹 무혐의…강제추행 혐의는 불송치

이호건 기자
작성 2026.11.12 14:36 조회수
'저속노화' 정희원 스토킹 무혐의…강제추행 혐의는 불송치
▲ 정희원 박사

검찰이 '저속노화' 전문가 정희원 박사의 여성 연구원 스토킹 혐의에 대해 무혐의 처분했습니다.

서울중앙지검 여성아동범죄조사2부는 지난 3월 30일 정 박사의 스토킹처벌법 위반 혐의 사건을 혐의 없음 처분으로 종결했습니다.

정 박사는 연구소에서 위촉연구원으로 일했던 A 씨가 '변호사와 얘기하라'는 취지를 전달했는데도 그에게 여러 차례 연락하고 A 씨의 아버지와 통화한 혐의를 받았습니다.

검찰은 정 박사가 A 씨에게 휴대전화 메시지를 보낸 경위, 시기와 횟수, 내용 등을 종합했을 때 불안감이나 공포심을 일으킬 정도의 스토킹 행위로 보기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌습니다.

정 박사가 A 씨 아버지와 의사와 환자 관계였던 점도 고려한 것으로 알려졌습니다.

앞서 정 박사는 6개월에 걸쳐 스토킹을 당했다며 A 씨를 지난해 12월 경찰에 고소했고 A 씨도 정 박사를 위력에 의한 강제추행 등 혐의로 맞고소했습니다.

경찰은 정 박사의 위력에 의한 강제추행 혐의는 불송치했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지