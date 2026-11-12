'저속노화' 정희원 스토킹 무혐의…강제추행 혐의는 불송치

▲ 정희원 박사

검찰이 '저속노화' 전문가 정희원 박사의 여성 연구원 스토킹 혐의에 대해 무혐의 처분했습니다.서울중앙지검 여성아동범죄조사2부는 지난 3월 30일 정 박사의 스토킹처벌법 위반 혐의 사건을 혐의 없음 처분으로 종결했습니다.정 박사는 연구소에서 위촉연구원으로 일했던 A 씨가 '변호사와 얘기하라'는 취지를 전달했는데도 그에게 여러 차례 연락하고 A 씨의 아버지와 통화한 혐의를 받았습니다.검찰은 정 박사가 A 씨에게 휴대전화 메시지를 보낸 경위, 시기와 횟수, 내용 등을 종합했을 때 불안감이나 공포심을 일으킬 정도의 스토킹 행위로 보기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌습니다.정 박사가 A 씨 아버지와 의사와 환자 관계였던 점도 고려한 것으로 알려졌습니다.앞서 정 박사는 6개월에 걸쳐 스토킹을 당했다며 A 씨를 지난해 12월 경찰에 고소했고 A 씨도 정 박사를 위력에 의한 강제추행 등 혐의로 맞고소했습니다.경찰은 정 박사의 위력에 의한 강제추행 혐의는 불송치했습니다.