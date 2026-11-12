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[현장영상] 앞쪽 여객기 엔진 바람에 '쿵'…635kg 경비행기 뒤집혔다

작성 2026.11.12 17:57 조회수
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미국 공항에서 소형 항공기가 대형 여객기의 엔진 바람에 휩쓸려 뒤집히는 사고가 발생했습니다. 

지난 7일 오후 2시 30분경 미국 캘리포니아주 오렌지카운티 존 웨인 공항에서 이동 중이던 세스나 172 소형 항공기가 갑자기 균형을 잃고 뒤집혔는데요. 

이륙을 준비하던 앞의 여객기가 엔진 출력을 높이자, 뒤쪽으로 뿜어져 나온 강력한 바람이 경비행기를 덮친 겁니다.

사고 당시 세스나기에는 조종사와 비행 훈련생 등 2명이 타고 있었다고 두 사람 모두 큰 부상을 입지 않은 것으로 확인됐습니다.

(구성 : 양현이, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)
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