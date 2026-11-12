[자막뉴스] 웃고 떠드는 미 국방장관에게 '샤우팅'…"정숙하라" 병사의 참교육

미국 재향군인의 날인 현지시간 11일, 알링턴국립묘지 경내.



피트 헤그세스 미 국방부 장관과 그 일행이 모습을 드러내더니, 경건해야 할 현장이 왁자지껄하게 바뀝니다.



행사를 끝마친 헤그세스 장관이 무명용사의 묘 앞 건물 계단참에서 큰 소리로 웃으며 떠들고, 일행과 함께 사진 촬영을 진행한 겁니다.



그때 무명용사의 묘를 순찰하며 경비를 서던 병사가 갑자기 이들을 향해 돌아서더니 고래고래 목청 높이며 이렇게 호통칩니다.



[알링턴 국립묘지 보초병 : 모든 방문자는 항상 정숙과 경의를 표하는 분위기를 유지해야 합니다.]



미 국방장관이 병사로부터 예의를 지키라며 훈계를 받은 건데 현장엔 헤그세스 장관의 부인과 장관 비서실장 등이 포함돼 있었다고 현지 언론들은 전했습니다.



이 병사는 곧바로 다시 순찰하기 시작했고, 헤그세스 장관이 계단을 올라가 자리를 떠나면서 해당 병사를 손으로 가리키는 장면도 카메라에 잡혔습니다.



무명용사의 묘에는 1·2차 세계대전과 한국전쟁에서 목숨을 잃었지만 신원이 확인되지 않은 미국 장병의 유해가 묻혀 있는 곳으로 엄숙한 분위기가 유지되고 있는 곳입니다.



미국 언론들은 해당 경비병이 헤그세스 장관 일행을 "꾸짖었다" "질책했다"고 보도했습니다.



관련해서 미 국방부 대변인은 성명을 통해 "장관과 국방부 전체는 미국을 안전하게 지킨 우리의 남녀 장병의 희생을 항상 존중해왔으며 앞으로도 그럴 것"이라며 "이 엄숙한 날을 기념하는 동안 한 병사는 모든 이가 예의를 지키도록 정확하고 정중하게 상기시켰다"고 논평했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)