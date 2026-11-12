여성 노려 불법촬영 27차례 해놓고…"한국 처음이라 몰랐다"

▲ 서울동부지방법원

서울 성동구 성수동 등 도심에서 여성 신체를 수십 차례 불법 촬영한 혐의를 받는 중국인 관광객에게 징역 1년 6개월이 구형됐습니다.공소청은 오늘(12일) 서울동부지법 형사9단독 이지민 부장판사 심리로 열린 20대 중국인 남성 A 씨의 첫 공판기일에서 이같이 형을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.공소청은 신상정보 공개·고지 명령과 취업제한 5년도 함께 요청했습니다.A 씨는 7월 31일부터 8월 4일까지 성동구와 마포구, 영등포구 등 서울 도처에서 총 27차례에 걸쳐 여성 신체 부위를 촬영한 혐의를 받습니다.A 씨 측은 혐의를 모두 인정했습니다.A 씨는 최후진술을 통해 "한국 여행이 처음이었기에 무지했다"고 말했습니다.이어 "한국 사회에 악영향을 끼친 점을 진심으로 반성하고 있다"며 "다시는 이런 일을 반복하지 않겠다"고 덧붙였습니다.그는 피해자 가운데 연락이 닿은 1명과는 합의한 것으로 파악됐습니다.A 씨는 7월 관광 목적으로 입국했습니다.경찰은 그를 8월 4일 체포한 뒤 출국정지 조처를 내렸습니다.선고기일은 오는 26일로 지정됐습니다.(사진=연합뉴스)