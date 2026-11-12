뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

여성 노려 불법촬영 27차례 해놓고…"한국 처음이라 몰랐다"

작성 2026.11.12 14:10 수정 2026.11.12 14:25 조회수
여성 노려 불법촬영 27차례 해놓고…"한국 처음이라 몰랐다"
▲ 서울동부지방법원

서울 성동구 성수동 등 도심에서 여성 신체를 수십 차례 불법 촬영한 혐의를 받는 중국인 관광객에게 징역 1년 6개월이 구형됐습니다.

공소청은 오늘(12일) 서울동부지법 형사9단독 이지민 부장판사 심리로 열린 20대 중국인 남성 A 씨의 첫 공판기일에서 이같이 형을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.

공소청은 신상정보 공개·고지 명령과 취업제한 5년도 함께 요청했습니다.

A 씨는 7월 31일부터 8월 4일까지 성동구와 마포구, 영등포구 등 서울 도처에서 총 27차례에 걸쳐 여성 신체 부위를 촬영한 혐의를 받습니다.

A 씨 측은 혐의를 모두 인정했습니다.

A 씨는 최후진술을 통해 "한국 여행이 처음이었기에 무지했다"고 말했습니다.

이어 "한국 사회에 악영향을 끼친 점을 진심으로 반성하고 있다"며 "다시는 이런 일을 반복하지 않겠다"고 덧붙였습니다.

그는 피해자 가운데 연락이 닿은 1명과는 합의한 것으로 파악됐습니다.

A 씨는 7월 관광 목적으로 입국했습니다.

경찰은 그를 8월 4일 체포한 뒤 출국정지 조처를 내렸습니다.

선고기일은 오는 26일로 지정됐습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지