장동혁, 오세훈의 '한동훈 복당' 언급에 "패륜·분열 정치 받아들이나"

▲ 오세훈 서울시장(왼쪽부터), 국민의힘 장동혁 대표, 무소속 한동훈 의원

국민의힘 장동혁 대표가 무소속 한동훈 의원의 복당 필요성을 언급한 오세훈 서울시장을 향해 동의할 수 없다며 거부 의사를 명확히 밝혔습니다.장 대표는 오늘(12일) 중앙일보 유튜브 '불편한 여의도'에 출연해 오 시장의 한 의원 복당론을 두고 "패륜 정치, 여론 조작 정치, 분열의 정치를 받아들이자는 건가"라고 반문했습니다.이어 "한 의원은 당원게시판(당게) 사건으로 제가 제명했다. 무슨 연대고 통합이고 할 이유가 없다"며 "당게 사건을 한마디로 정의하면 당게 내용은 패륜이고 여론 조작이고 범죄 행위로 수사받고 있다"고 말했습니다.그러면서 "제가 당 대표로 있는 한 복당이든 뭐든 1도 고려하지 않고 있지만, 적어도 밖에서 저한테 그런 얘기를 하려면 (한 대표 본인의) 어떤 입장이 있거나 뭐라도 있어야 되지 않겠나"라고 덧붙였습니다.장 대표는 오 시장이 비상대책위원회 체제를 거론한 것과 관련해서 동의할 수 없다며 격앙된 반응을 보였습니다.오 시장은 어제 중앙일보 언론 인터뷰에서 '장동혁 체제로는 총선 수도권 선거에서 이길 수 없다'고 말한 바 있습니다.장 대표는 비상대책위원회 체제를 거론한 데 대해 "그 질문은 언론의 의도가 있거나 '당내에 비대위로 가야 한다는 목소리가 있다'는 전제 사실이 분명히 틀렸는데, 적극 긍정하는 답변을 낸 건 적절치 않았다"면서 "오 시장처럼 오래 정치하신 분이라면 언론의 질문에 의도나 뒷배경을 잘 알고 적절히 답하시는 게 맞다"고 지적했습니다.이어 "그런 걸 알면서도 답변했다면 결국 그 질문과 궤를 같이하거나 같은 의도를 갖고 있기 때문에 그렇게 답변했다고 밖에 볼 수 없다. 오 시장이 페이스북에 다시 긴 입장문을 낸 걸 보면 알면서 하신 게 아닌가라는 생각이 든다"면서 "대여 투쟁에 집중해야 할 때인 걸 뻔히 아시면서 왜 그러시냐"고 불편한 감정을 드러냈습니다.장 대표는 연임 도전 의사를 묻자 "지금 총선에 가장 도움이 되는 것은 흔들리지 않고 당 대표 임기를 채우면서 조직을 강화하고 인재를 확충해서 총선 승리 기반을 마련하는 것으로, 그러기 위해서는 2년 임기를 마쳐야 한다"고 답했습니다.정기 당무 감사 기조에 대해선 "당의 단합을 해치거나 당과 늘 다른 방향으로 목소리를 내는 분들에 대해서는 교체가 필요하다. 싸워볼 만한 지역에서 두 번, 세 번 총선에 출마했지만, 큰 차이로 낙선한 분들도 이번에 교체해야 하지 않나 생각한다"며 인적 쇄신을 하겠다고 밝혔습니다.(사진=사진공동취재단 제공, 연합뉴스)