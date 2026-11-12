이현중, NBA G리그서 3점슛 4개 12점

▲ 이현중의 아시안게임 경기 장면

미국프로농구(NBA) 무대에 도전하는 이현중(립시티 리믹스)이 G리그(하부리그) 시즌 두 번째 경기에서 장기인 슈팅 능력을 보여줬습니다.포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 오늘 미국 유타주 솔트레이크시티 델타센터에서 열린 2026-2027시즌 G리그 솔트레이크시티 스타스와 원정 경기에 선발 출전해 12점을 넣고 7리바운드 3어시스트를 곁들였습니다.3점으로만 12점을 올렸습니다.외곽에서 슛 10개를 던져 그중 4개(성공률 40%)를 림에 집어넣었습니다.이현중은 전날(11일) 같은 곳에서 치른 솔트레이크시티와의 시즌 첫 경기에선 3점 6리바운드 2어시스트 1블록을 기록했습니다.야투 성공률 20%, 3점 성공률 25%에 그쳤는데 두 번째 경기에서는 달랐습니다.다만, 립시티는 솔트레이크시티에 102-123으로 크게 져 1승 1패를 기록했습니다.제일런 마틴이 립시티에서 가장 많은 24점을 넣고 리바운드 4개를 잡아냈습니다.2022년 미국 데이비드슨대에서 3학년까지 마친 이현중은 곧바로 NBA 진출을 추진했지만 신인 드래프트에서 지명받지 못했습니다.이후 NBA G리그 산타크루즈 워리어스와 호주프로농구(NBL), 일본프로농구(B리그) 등을 거치며 경력을 쌓았고, 이번 시즌 다시 G리그 유니폼을 입고 NBA를 향한 도전을 이어가고 있습니다.립시티는 모레(14일) 캘리포니아주 스톡턴에서 스톡턴 킹스와 원정 경기를 치릅니다.(사진=연합뉴스)