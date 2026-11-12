국힘 "국세청장 후보, 강남 살며 강북 임대"…국세청 "실거주 목적"

▲ 안덕수 신임 국세청장 후보자

안덕수 신임 국세청장 후보자가 서울 강남에 전세로 거주하면서 강북에 보유한 아파트는 임대를 주고 있는 것으로 나타났다고 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 안상훈 의원이 오늘(12일) 밝혔습니다.안 의원은 이날 "이재명 정부가 '비거주 1주택자'를 투기꾼 취급하며 징벌적 과세를 밀어붙이는데, 정작 세금을 걷는 국세청장부터 비거주 1주택자라니 기가 막힌 자기모순"이라면서 이같이 밝혔습니다.안 의원이 전자관보의 고위공직자 재산 공개 내역을 분석한 바에 따르면 안 후보자는 서울지방국세청장으로 재직하던 올해 7월 기준 배우자 명의로 서울 동대문구 이문동의 74.99㎡ 아파트를 보유했으며, 강남구 역삼동 84.97㎡ 아파트의 10억 800만 원 상당 전세권이 있다고 신고했습니다.동대문구 아파트는 재개발을 거쳐 지난해 1월 준공된 3천여 세대 대단지입니다.배우자 명의의 이 아파트는 신고가액이 5억 3천400만 원이며 6억 3천만 원에 임대를 준 상태입니다.이밖에 안 후보자의 배우자는 부친으로부터 증여받은 강남구 개포동 복합건물(주택+상가) 2건을 보유 중입니다.해당 복합건물의 가액은 각각 4억 3천400만 원, 1억 9천만 원입니다.두 상가의 임대보증금은 총 7천만 원으로 신고했습니다.아울러 배우자 명의로 전남광주특별시 신안군 압해읍에 임야 4천667.5㎡도 보유 중이며 신고가액은 3천944만 원입니다.후보자 본인과 배우자, 장녀, 차녀 명의의 예금은 약 4억 3천300만 원이며 부동산과 예금, 차량 등을 포함한 신고 재산은 총 19억 4천300만 원입니다.안 의원은 "자신들에게는 관대하고 국민에게만 가혹한 잣대를 들이대는 전형적인 내로남불에 대해 국회 인사청문회에서 철저히 검증하겠다"고 말했습니다.이에 대해 국세청은 언론공지를 통해 "(안 후보자는) 실거주 목적으로 해당 주택을 취득한 이후 평생 1주택으로 장기간 보유해왔다"면서 "다만 해외연수·기재부 파견·세종시 본청 근무 등 기간 동안 가족이 함께 계속 이사했고, 재개발 시행 등으로 실제 거주하기 어려운 기간도 있다"고 해명했습니다.이어 "구체적 취득경위 등은 청문회 과정에서 소상히 설명드리겠다"고 덧붙였습니다.(사진=국세청 제공, 연합뉴스)