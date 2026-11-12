북동영에 탈충권, 북청래, 북영호…막장 국회 외통위

▲ 국민의힘 박충권 의원이 지난 10월 7일 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 정동영 통일부 장관에게 질의하고 있다.

여야가 오늘(12일) 국회 외교통일위원회 전체회의에서 북한이탈주민을 지칭하는 용어를 둘러싼 이견으로 정면충돌했습니다.북한 출신 국민의힘 박충권 의원은 오늘 회의에서 정동영 통일부 장관을 향해 "북동영 장관님, 왜 (탈북민 용어를) 교체해야 합니까, 왜 저를 북향민이라고 불러도 됩니까"라고 따졌습니다.전체회의에 조국혁신당 김재원 의원이 대표발의한 '북한이탈주민 보호 및 정착 지원에 관한 법률 일부개정법률안'이 상정되는 것을 두고 반발한 것입니다.해당 개정안은 북한이탈주민의 명칭을 '북향민'으로 변경하는 내용을 골자로 합니다.그러자 더불어민주당 이기헌 의원이 "그럼 '탈충권'이라고 불러도 되느냐"며 거세게 항의했고, 연이어 민주당 의석에서 "북충권 사과하라" 등 고성이 터져나왔습니다.이에 박 의원은 "당사자들이 원하지 않는 것을 강요하는 건 국가 폭력이고 모욕"이라며 민주당 정청래·김영호 의원에게 "북청래 북영호"라고 맞받았습니다.설전이 격화하자 국민의힘 소속 송석준 외교통일위원장이 제지에 나섰지만 정 장관도 박 의원에게 사과를 요구하고 나섰습니다.정 장관은 "최소한의 예의와 기본적인 예의를 버리고 어떻게 원만한 위원회 운영이 되겠느냐"면서 "제가 30년 의회 생활을 하면서 이런 경우는 처음 본다. 어떻게 이럴 수 있느냐"고 항의했습니다.이어 "이 발언을 취소·사과하지 않으면 저도 답변하지 않겠다. 위원회의 원만한 운영을 원하신다면 취소시키십시오. 사과시켜 주시기를 바란다"고 요구했습니다.당혹스러운 표정으로 충돌을 지켜보던 여야 의원들도 진화를 시도했습니다.민주당 맹성규 의원은 "우리가 전체적으로 의견을 수렴해 북향민을 쓰든 북한이탈주민을 쓰든 하기로 했고 통일부 장관님께서도 동의해주신 것"이라며 "통일부는 기존 입장에서 얘기할 수밖에 없는 것이고, 박 의원님도 받아들이기 힘들다 하더라도 (법안소위) 결과가 나올 때까지는 존중해줘야 하지 않겠느냐"고 언급했습니다.국민의힘 김대식 의원도 "박 의원이 상당히 격앙된 분위기였지만 회의 진행을 위해 유감 표시를 했으면 좋겠다"고 한 뒤 정 장관에게 "북향민이든, 북한이탈주민이든, 새터민이든 합의된 상태에서 용어를 불러야지, 통일부가 일방적으로 하는 것은 정말 적절치 못하다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)