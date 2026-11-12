김정은, 동해안 해군기지 건설현장 시찰…강원 문천 일대 추정

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 11일 당 제9차 대회와 당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 결정에 따라 추진되고 있는 동해안의 '중요 해군기지' 건설사업을 현지에서 지도했다고 조선중앙TV가 12일 보도했다.

김정은 북한 국무위원장이 동해안의 해군기지 건설현장을 찾아 진행 상황을 점검하고 목표한 기간 내 완공을 주문했습니다.조선중앙통신은 12일 김 위원장이 전날 "당 제9차 대회와 당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 결정에 따라 추진되고 있는 동해안의 중요해군기지 건설사업을 현지에서 지도했다"고 보도했습니다.이날 현지지도에는 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장과 조용원 당 비서 등 주요 간부들이 동행했습니다.김 위원장은 현지 지휘관들로부터 공사 진척 상황을 보고 받고 "현대적인 해군기지건설이 철두철미 우리 국가의 안전, 해상주권보위와 직결되는 중대핵심사업"이라며 "무조건 당중앙이 결정한 기간 내에 당중앙이 요구하는 질적 수준에서 완결돼야 한다"고 지시했습니다.그러면서 "기지의 현대화·다기능화·요새화를 철저히 실현하기 위한 전략적 요소들의 배치와 관련한 지침"을 제시했으며 공사지휘역량과 건설역량 증강 등 군항 건설의 진척을 위한 중요대책을 지시했습니다.김 위원장은 같은 날 해군기지가 건설되고 있는 강원도 통천군 일대에 완공된 1천여 세대의 문화주택구(주택단지)도 시찰했습니다.통신은 김 위원장이 불과 두 달 남짓한 기간에 완공된 주택구의 전경을 살펴보고 만족을 표시하며 "도농격차를 청산하고 전국의 동시다발적이며 균형적인 발전환경을 확고히 고착시키는 사업은 우리 혁명의 주되는 령역인 건설로써 실천되고 립증된다"고 말했습니다.이어 '지방발전 20X10' 정책의 성과를 치하하면서도 "아직도 여러 가지 폐단들이 나타나고 있다"며 건설 과정에서 드러난 문제점에 대해서 불만을 드러냈습니다.그는 "여러 차례나 경고하였음에도 불구하고 각성하지 못하고 농촌살림집 건설을 비롯한 지방건설사업에서 비과학적인 형식주의, 비실리적인 멋따기식을 근절하지 못하는 등 의연 구태에서 벗어나지 못하고 있다"고 질책했습니다.한편 북한은 건설 중인 동해 해군기지의 구체적인 위치를 공개하지 않았지만, 김 위원장이 2년 전 대규모 해군기지 건설 필요성을 강조하면서 시찰했던 강원도 문천의 답촌항 일대인 것으로 전문가들은 추정하고 있습니다.미국의 북한 전문 매체 38노스는 지난달 상업용 위성사진을 분석해 최근 몇 달 새 답촌항 일대 여러 구역에서 건설 노동자용 숙소로 보이는 건물들이 새로 들어선 것이 위성사진에 포착됐다고 보도한 바 있습니다.김 위원장은 2024년 9월에서 해군기지 부지를 시찰하고 "최신형 대형 함선들을 운용할 해군기지 건설은 초미의 과제"라고 말했으며, 38노스는 당시 김 위원장이 방문한 부지가 답촌항이라고 분석했습니다.원산만에 위치한 답촌항은 과거 북한군 동해함대 사령부가 주둔했던 해군 시설의 일부입니다.김 위원장은 2018년 답촌항을 대규모 민간 어선 부두로 활용하라고 지시했지만, 신규 해군기지 건설이 시급한 과제로 떠오르면서 부지 활용 계획을 바꾼 것으로 보입니다.김 위원장이 이날 통천군 일대를 방문한 점 등을 고려하면 금강산 관광 당시 남측 유람선이 드나들었던 장전항(고성항)일 수 있다는 관측도 있습니다.북한은 최근 해군력 증강에 부쩍 공을 들이고 있습니다.통일부 당국자는 "북한이 함정 건조, 수중무기 개발 등 해군력 강화에 집중하는 가운데 주요 인프라인 동·서해 기지 건설에도 박차를 가하고 있다"며 "김 위원장의 방문은 새로운 해군기지 완성 독려 목적으로 본다"고 평가했습니다.유지훈 한국국방연구원(KIDA) 연구위원도 "기존의 연안방어와 소형 함정 중심에서 벗어나 대형 수상전투함과 잠수함을 활용한 작전 범위 확대 및 해상 기반 타격능력 강화를 추진하는 것으로 판단된다"고 분석했습니다.장도영 합참 공보실장은 이날 정례브리핑에서 북한의 의도나 우리에 대한 작전적 영향에 대한 질문에 "북한이 해군기지를 공사하면서 현대화시키는 과정은 예의주시하고 있고 항상 감시·추적하고 있다"며 "이 부분은 저희가 작전적으로 분석하고 있고 이에 대한 평가를 진행 중"이라고 말했습니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)