강릉항서 구조된 돌고래 '안목이' 제주 바다에 방류

▲ 해양수산부 관계자 등이 7월 강릉항에서 구조한 남방큰돌고래 '안목이'를 12일 서귀포시 안덕면 사계리 용머리해안 인근 해상에 방류하고 있다.

지난여름 강릉 앞바다에서 큰 상처를 입은 채로 구조된 돌고래 '안목이'가 치료를 마치고 고향 제주 바다로 돌아갔습니다.해양수산부는 지난 7월 강릉항에서 구조한 남방큰돌고래 '안목이'를 오늘(12일) 오전 서귀포시 안덕면 사계리 용머리해안 인근 해상에 방류했습니다.안목이는 오전 10시 46분쯤 한국해양환경공단 해양조사선 3호 뒤편 데크의 작은 수조 안에서 크레인으로 인양됐습니다.곧이어 가두리 위의 방수포 위로 내려져 관계자들의 마지막 보살핌을 받았습니다.10시 56분쯤 가두리 물속으로 들어갔고, 11시 6분 가두리 바깥의 완전한 자연으로 돌아갔습니다.해수부는 지난 10일 안목이를 방류할 계획이었지만, 제주도 해상에 풍랑주의보가 발효돼 일정을 미뤘습니다.안목이는 지난해부터 강릉항, 옛 안목항에서 혼자 생활하던 어린 남방큰돌고래로, 선박 등을 따라다니는 모습으로 화제가 됐습니다.곧잘 선박 프로펠러에 접근하곤 하던 안목이는 허리 부위 피부가 약 20㎝ 찢어지는 등 몸 곳곳에 상처가 났고, 방치할 경우 폐사 위험이 크다고 판단한 해수부는 지난 7월 15일 안목이를 구조했습니다.이후 해양 동물 전문 구조·치료기관인 울산 장생포 고래생태체험관으로 이송돼, 별도로 마련된 수조에서 넉 달 동안 치료와 재활을 받았습니다.해양수산부는 "현재 안목이의 부상 부위는 완치됐다"면서 "살아 있는 먹이를 사냥하는 능력과 유영 능력도 정상 수준으로 회복된 것으로 확인됐다"고 밝혔습니다.안목이 이송과 방류에는 해양수산부와 국립해양생물자원관, 해양환경공단, 해양 동물 전문 구조·치료기관 8곳 소속 수의사와 아쿠아리스트 등이 참여했습니다.방류 후에는 국립수산과학원 고래연구소 등이 위성 추적 장치를 이용해 안목이의 이동 경로를 확인하고, 야생에 잘 적응하는지를 살필 계획입니다.해수부는 안목이에게 위성위치추적장치를 부착했는데, 이 장치는 1∼3개월가량 위성 신호를 발신한 뒤 자연스럽게 떨어질 예정이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)