탈북단체 "통일부 '북향민' 호칭, 탈북민 정체성 부정"

▲ 12일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 북한이탈주민 중앙회 소속회원들이 통일부의 탈북민 대체 용어 '북향민'에 반대하는 집회를 하고 있다.

'북향민' 호칭에 반대하는 북한이탈주민들이 집회를 열고 정동영 통일부 장관의 퇴진을 촉구했습니다.북한이탈주민중앙회(이하 중앙회)는 12일 정부서울청사 앞에서 '북향민' 명칭 반대 집회를 개최했습니다.집회에는 중앙회 소속 단체 회원을 중심으로 북한이탈주민 50명가량이 참가했습니다.이번 집회는 이날 국회 외교통일위원회에 법정용어 '북한이탈주민'을 '북향민'으로 변경하는 내용의 '북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률' 개정안(조국혁신당 김재원 의원 대표발의)이 상정된 것을 계기로 통일부와 정치권의 북향민 호칭 사용에 반발해 열렸습니다.참가자들은 손에 '북향민 No! 탈북민 Yes!' 등이 쓰인 손팻말을 들고 "우리는 탈북민이다!", "정동영은 물러나라!" 등 구호를 외쳤습니다.사회를 본 이은택 중앙회 사무총장은 "우리는 김 씨 정권에 치를 떨며 북한을 탈출한 사람들로, '탈북'은 우리 정체성"이라며, "정체성을 부정하는 '북향민' 호칭을 거부한다"고 말했습니다.이 사무총장은 "통일부는 '탈북민'이 차별을 조장하는 용어라고 하지만, 차별을 하려는 사람은 북향민이라고 바뀌어도 달라지지 않는다"며, 당사자가 원치 않는 호칭 변경을 추진하는 정 장관의 퇴진을 요구했습니다.이날 집회 후 통일부는 북향민 용어 사용의 기본 취지가 북향민의 사회 정착을 넘어 존중과 통합을 위한 것이라고 다시 밝혔습니다.통일부 당국자는 "오늘 집회에 참석한 북향민 단체를 포함해서 정부는 북향민의 다양한 목소리에 귀를 기울이고 경청해 오고 있다"며 "정부는 대화와 소통에 늘 열려 있는 만큼 대결적인 모양새보다는 상호 지속적인 소통을 통해 협의해 나갈 수 있기를 희망한다"고 말했습니다.통일부는 올해 초부터 법정 용어인 북한이탈주민과 함께, '탈북민' 또는 '탈북자' 용어를 대신해 북향민을 쓰고 있습니다.그러나 북한이탈주민의 반발 등 공감대가 부족하다는 논란과 지적이 이어지자 정 장관은 지난달 국정감사에서 북향민 호칭에 관해 당사자 전수조사를 벌여 여론을 수렴하겠다고 물러섰습니다.(사진=연합뉴스)