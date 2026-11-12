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경찰, 국내외 거점 두고 800억 대 불법 도박사이트 운영 21명 구속

홍순준 기자
작성 2026.11.12 13:35 조회수
경찰, 국내외 거점 두고 800억 대 불법 도박사이트 운영 21명 구속
▲ 불법 도박사이트 운영 일당 검거

대구경찰청은 한국과 동남아 등지에 사무실을 두고 다수 온라인 불법 도박사이트를 운영한 혐의로 A 씨 등 일당 21명을 공소청에 구속 송치했습니다.

또 범죄에 활용된 대포통장 공급책과 성인PC방 업주, 도박사이트 회원 등 175명을 도박 공간개설 및 도박 등 혐의로 불구속 송치했습니다.

경찰에 따르면 A 씨 일당은 2023년 3월부터 지난 8월까지 국내외에 서버를 둔 800억 원대 규모 불법 도박사이트 5개를 운영한 혐의를 받고 있습니다.

이번에 검거된 피의자들 가운데는 전국 7개 폭력조직 소속 조직폭력배들도 포함돼 있으며, 이들 대부분은 도박사이트 홍보 등 운영에 가담한 것으로 나타났습니다.

경찰은 범죄수익 환수를 위해 현재 4억 7천만 원을 기소 전 추징보전 했으며, 추가 특정된 범죄수익 5억 6천만 원에 대해서도 동일한 조치를 진행 중입니다.

대구경찰청 관계자는 "불법 도박사이트 운영자는 물론 범행에 가담한 사람까지 끝까지 추적해 검거하고, 범죄수익은 철저히 환수하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=대구경찰청 제공, 연합뉴스)
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