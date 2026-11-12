뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

아들 연루된 절도 사건 9개월 방치한 대전 경찰관 입건

홍승연 기자
작성 2026.11.12 13:33 조회수
아들 연루된 절도 사건 9개월 방치한 대전 경찰관 입건
▲ 대전경찰청 전경

아들이 연루된 절도 사건을 배당받고도 장기간 수사를 방치한 대전의 한 경찰관이 수사를 받고 있습니다.

대전경찰청 반부패경제범죄수사대는 대전의 한 경찰서 소속 A 경위를 직무유기 혐의로 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.

A 경위는 올해 초 접수된 자신의 아들과 친구 등 미성년자 2명이 연루된 차량 절도 사건을 9개월 동안 처리하지 않은 혐의를 받습니다.

이 같은 사실은 해당 사건이 6개월을 넘겨 장기 사건으로 분류되면서 팀 내 분석 회의를 거치는 과정에서 뒤늦게 드러나 내부 직원의 신고로 적발됐습니다.

경찰은 지난 9월부터 경찰관 가족이 연루된 사건을 수사관이 스스로 회피하도록 하는 이른바 '상피제'를 시행하고 있지만, A 경위는 자진 신고 기간에도 회피 신청을 하지 않은 것으로 확인됐습니다.

경찰은 A 경위를 직위 해제하고 디지털 포렌식 등을 통해 A 경위가 아들이 연루된 사실을 알고도 일부러 수사를 미뤘는지 조사하고 있습니다.

(사진=대전경찰청 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
홍승연 기자 사진
홍승연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지