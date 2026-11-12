아들 연루된 절도 사건 9개월 방치한 대전 경찰관 입건

▲ 대전경찰청 전경

아들이 연루된 절도 사건을 배당받고도 장기간 수사를 방치한 대전의 한 경찰관이 수사를 받고 있습니다.대전경찰청 반부패경제범죄수사대는 대전의 한 경찰서 소속 A 경위를 직무유기 혐의로 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.A 경위는 올해 초 접수된 자신의 아들과 친구 등 미성년자 2명이 연루된 차량 절도 사건을 9개월 동안 처리하지 않은 혐의를 받습니다.이 같은 사실은 해당 사건이 6개월을 넘겨 장기 사건으로 분류되면서 팀 내 분석 회의를 거치는 과정에서 뒤늦게 드러나 내부 직원의 신고로 적발됐습니다.경찰은 지난 9월부터 경찰관 가족이 연루된 사건을 수사관이 스스로 회피하도록 하는 이른바 '상피제'를 시행하고 있지만, A 경위는 자진 신고 기간에도 회피 신청을 하지 않은 것으로 확인됐습니다.경찰은 A 경위를 직위 해제하고 디지털 포렌식 등을 통해 A 경위가 아들이 연루된 사실을 알고도 일부러 수사를 미뤘는지 조사하고 있습니다.(사진=대전경찰청 제공, 연합뉴스)